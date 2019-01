Uomini e donne, l'arzillo 70enne svela il suo segreto con le ragazze

Gag involontarie e segnalazioni nella nuova puntata di “UominieDonne” Trono Over. Il 70enne Giovanni irrompe sostenendo di piacere alle giovanissime, Gianluca si inginocchia davanti a Roberta dopo averla liquidata con una lettera e Armando sbraita contro Noel che urla a sua volta. Il motivo? Non lo sanno nemmeno loro.

Il dating show di Maria De Filippi è meglio di “Verissimo tutti i colori della cronaca”. In un’ora e 20 minuti ci si trova di tutto: dal gossip al medical drama. Pochi minuti dopo l’inizio della puntata, Giovanni, tenero vecchino di 70 anni con un dente ogni 10 cm, entra a gamba tesa: “Scusate, vorrei sapere una cosa. Ho dato il numero di telefono a Luisa, Denise e Romana. Perché nessuno mi ha chiamato?!”, Gianni Sperti lo esorta a mirare più in basso, ma quello tira fuori il coniglio dal cilindro: “No ti sbagli, tutte le occasioni che io c’ho, partono da 35 anni (Tina si alza ed esce: “Ciao Maria, grazie di tutto… per oggi ho sentito troppo”, nda). L’ultima l’ho conosciuta sabato e aveva 50 anni. La maggior parte delle donne quando si accorgono che ho i PAPILLON (fa il gesto dei soldi con la mano, nda) non mi lascia più. Ho molte proprietà, le intesterò ai figli ma almeno 500.000 euro devono restare a me”. La De Filippi, Tina e Gianni, scoperta la presenza di Zio Paperone in studio, provano subito a piazzargli l’incontentabile Angela, ma nisba: “Non ho dato il numero ad Angela perché io sono un tipo calmo e lei è troppo forte, è aggressiva”. Così si limita a un ballo con una stangona di 50 anni: “Maria, non mi fa paura, mia moglie era 1,80 ed era 120 kg di peso”.

Gianluca, Roberta e Andrea. Maria De Filippi ha deciso per il turno over spietato e bene ha fatto. Il programma risulta più movimentato e divertente. Roberta è una bellissima donna che per tre mesi è corsa dietro a Gianluca, 44 anni, ribattezzato il Liam del Golfo di Napoli. Ha pianto, lo ha aspettato, si è fatta zerbino, poi, davanti a una lettera in cui lui chiedeva di “mettere un punto alla nostra storia”, si è fermata. Ha messo il punto ed è andata pure a capo iniziando nuove frequentazioni. Roberta si siede al centro dello studio per parlare di Andrea, ma Gianluca si alza, si genuflette, la supplica, si agita come un’anima in pena di un coro greco: “Mi fa male, mi fa male… davvero è finita? Davvero è chiusa?”, Roberta replica che è stato lui a voler chiudere e non crede al suo improvviso innamoramento: “In tre mesi ne hai fatte di tutti i colori, non puoi esserti innamorato in una settimana, non ci credo”. Gianluca non si cheta, dà perfino delle pacche provocatorie sulla spalla di Andrea: “Che buo’? Son nervoso, son nervoso”. La De Filippi usa Gianni come suo portavoce: “Maria, che ne penso? Che mi sembra di stare a teatro. Non credo né a lui, né a lei, penso siano d’accordo. Gianluca è teatrale”. Gianluca fa lo show down ed esce dallo studio, ma Roberta è salda sulla sediolina rossa. “E’ chiusa allora?” domanda MDF e quella: “Sì. Non gli credo, l’ho aspettato per tre mesi, adesso fa così solo perché non c’è nessuna signora per lui”, il cavaliere rientra quasi carponi, si inginocchia e supplica, mentre un signore del parterre commenta: “Stai facendo una parte, non sei credibile, se vuoi recitare fallo meglio perché non ci trasmetti niente”. Finisce che si siede, Andrea invita Roberta a essere sicura dei suoi sentimenti e il testimone della sedia centrale passa a Noel e Armando.

Noel e Armando. Lei è bellissima, lui belloccio. Si piacciono, ma forse si garbano di più quando vedono la loro immagine riflessa nello specchio. Secondo Noel, il cavaliere ha atteggiamenti eccessivi a fronte di un rapporto ancora in fase di conoscenza e soprattutto nasconde qualcosa perché per tre volte ha cercato di raggiungerlo a Napoli e per tre volte si è sentita rispondere no. Armando vorrebbe motivare il gran rifiuto, ma le grida della gentil dama lo sovrastano. Sperti crede a lui, Tina a lei e il risultato è che avremmo meno difficoltà di comprensione se ascoltassimo un finlandese di lingua sami. Ci pensa Maria a illuminare gli astanti: “Ha detto di no a Noel perché ha accettato il numero di Riccardo e non era il momento. Già c’erano state tante incomprensioni per le conoscenza extra di lui, non era il caso di mettere in mezzo altre cose”, Armando conferma: “Abbiamo passato una bufera per le mie altre conoscenze e te fai lo stesso con Riccardo?”. Ma la De Filippi non se la beve e sul finale piazza il colpo: “Ti devo dire, Armando che arrivano molte segnalazioni anonime sul fatto che te sia fidanzato”, “Ah… solo con una?” è la frase-rifugio dell’uomo. To be continued.