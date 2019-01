Jeremias Rodriguez si rompe la mano. Isola dei Famosi addio?

L’Isola dei Famosi 14esima edizione perde pezzi prima di iniziare? A quanto pare sì. Secondo il magazine “Spy”, un concorrente vip ha già lasciato “per motivazioni inaspettate” e nel numero in edicola venerdì 11 gennaio svelerà il nome, ma l’account Instagram “Spysee” azzarda il nome: Jeremias Rodriguez. Il fratello di Belen si è fratturato la mano in circostanze non note e il gesso al braccio sarebbe incompatibile con le condizioni estreme in cui devono vivere i naufraghi in Honduras. “Spysee” ha pizzicato il giovane argentino in giro per Milano e non c’era ombra di sorriso sul suo volto. Il reality di sopravvivenza partirà giovedì 24 gennaio su Canale 5 e avrà cadenza settimanale.