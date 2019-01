A meno di un mese dell’apertura della 69 edizione del Festival della Canzone Italiana, dopo il successo della scorsa edizione, quest’anno ritroveremo alla guida della manifestazione il cantautore Claudio Baglioni, che sarà sia direttore artistico sia il conduttore di Sanremo 2019. Insieme a lui saliranno sul palco altri due presentatori, Virginia Raffaele e Claudio Bisio. La prima è alla seconda esperienza da co-conduttrice (la prima nel 2016 con Carlo Conti, con la sua collezione di parodie di personaggi famosi e i suoi cavalli di battaglia) ma è già stata al fianco di Baglioni come ospite a Sanremo 2018, mentre per Claudio Bisio è la prima volta da conduttore, visto che l'Ariston l'ha calcato finora solo come ospite di Fazio a Sanremo 2013.

Per Teresa De Santis, direttore di Rai 1, “Sanremo è un continuo ritorno. Saranno 25 anni che seguo il festival per i motivi più disparati. Mi sono occupata di musica per tanti anni e ho pensato che sarebbe stato bello uscire con dichiarazioni pubbliche per la prima volta in questa circostanza. È l’appuntamento più importante per il palinsesto della Tv pubblica. Abbiamo un direttore artistico che è un primatista, considerando gli ascolti degli anni scorsi. La musica è un elemento importante e Rai 1 è la sintesi dello storytelling del Paese. Ho ereditato la struttura e sono felicissima di avere Bisio e la Raffaele nel cast. Dobbiamo cominciare a lavorare - continua la dirigente - alla successiva edizione». In quanto alla linea editoriale di Rai 1, «la rete si affaccerà sull’informazione. Il Paese ne ha bisogno: si sente in una fase di incertezza. Non è un caso se, finora, quando siamo intervenuti come nei casi di Corinaldo e dell’attentato di Strasburgo, il pubblico ha risposto bene”.

Il direttore artistico Claudio Baglioni con classe ed eleganza conferma la formula della “Musica e Parole”. “Le canzoni sono un'arte povera che riescono laddove a creare una memoria, sono delle stelle fisse, e noi cerchiamo di salvaguardarle al meglio. La stella polare è la canzone. Sanremo non è una trasmissione televisiva ma un evento trasmesso dalla televisione. Ho riportato il Festival con la musica alla centralità. La conferma di alcune conquiste come la non eliminazione, il fatto di poggiare su una considerazione che Sanremo non è una trasmissione tv ma è una bandiera del nostro Paese. Quest’anno – continua i i 22 artisti raccontano il Paese per quello che è e che sarà. Avremo un palcoscenico straordinariamente grande, forse sarà l'Ariston più grande di sempre della storia. Se l’anno scorso l’idea di portare l’immaginazione al Festival, quest’anno sarà l’armonia del n. 69, quello di questa edizione contiene in sé, lo yin e yang. “Sanremo dovrà essere un proponente di musica dove Bisio e la Raffaele sono Fratello Sole e Sorella Luna”.

Virginia Raffaele e Claudio Bisio: Non avendo mai lavorato insieme e avendo dei passati differenti, ma alla fine simili, per quanto mi riguarda mi sperimenterò anche quest'anno. Cercheremo di entrare a tempo nel concorso canoro, ma anche in controtempo delle volte. Cercheremo di colorarlo il più possibile". "Non abbiamo ancora cominciato a lavorare – spiega Bisio. Il desiderio è fare gruppo. Io e Virginia, soprattutto, abbiamo voglia di fare cose insieme, anche inedite per noi. Non abbiamo niente da dimostrare, ma la novità è stare insieme e già questo è inedito".

Gli ospiti: “Nessun ospite straniero - conferma con estrema chiarezza Baglioni. Dico che al momento non sono previsti ospiti internazionali. La regola d'ingaggio è che l'ospite porti qualcosa e non prenda solitamente. Sono perplesso quando vedo che all'interno di un meccanismo armonico sfugga a scopo promozionale senza un dato spettacolare di interazione col cast o con l'orchestra. Sto ancora aspettando proposte, ma al momento il Festival si mantiene sulla linea autarchica".

Claudio Fasulo, capostruttura del Festival conferma il Prima Festival, che comincerà il 25 gennaio e arriverà sulle serate del festival con una coppia di conduttori. “Sarà un mondo - di anticipazioni, news, gossip. Il Dopo Festival si svolgerà dal Casinò: vedremo un mondo speciale con un paesaggio lunare visti i 50 anni dallo sbarco sulla Luna. Non a caso avremo Rocco Papaleo come conduttore, assieme a due figure femminili che ancora non vi sveliamo, ma saranno complementari per dare una visione ben assortita. Rocco sarà a capo di un gruppo musicale che accoglierà i cantanti, anche attraverso esibizioni musicali".

Le serate: Nella prima serata si esibiscono tutti i 24 campioni in gara con i brani, nella seconda serata 12 di questi campioni si esibiscono nuovamente, così come nella terza serata dove saranno tutti valutati da televoto, demoscopica e giuria della sala stampa. ( inciderà 30 , 40 e 40 %). Nella quarta serata tutti i campioni si presentano con degli ospiti e delle versioni originali dei brani in gara. Gran finale il sabato per arrivare ai primi tre in classifica con il voto della giuria degli esperti.

La gara quest'anno prevede una sola categoria e ventiquattro sfidanti (tra loro i vincitori di Sanremo Giovani: Einar e Mahmood. Ecco tutti gli artisti che si contenderanno la vittoria finale del Festival: Arisa - Mi sento bene; Loredana Bertè - Cosa ti aspetti da me; Boomdabash - Per un milione; Federica Carta e Shade - Senza farlo apposta; Simone Cristicchi - Abbi cura di me; Nino D’Angelo e Livio Cori - Un'altra luce; Einar - Parole nuove; Ex-Otago - Solo una canzone; Ghemon - Rose viola;

Il Volo - Musica che resta; Irama - La ragazza con il cuore di latta; Achille Lauro - Rolls Royce; Mahmood - Soldi; Motta - Dov'è l'Italia; Negrita - I ragazzi stanno bene; Nek - Mi farò trovare pronto; Enrico Nigiotti - Nonno Hollywood; Patty Pravo con Briga - Un po' come la vita; Francesco Renga - Aspetto che torni; Daniele Silvestri - Argento vivo; Anna Tatangelo - Le nostre anime di notte; The Zen Circus - L'amore è una dittatura; Paola Turci - L'ultimo ostacolo; Ultimo - I tuoi particolari.