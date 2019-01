Meghan Markle tentata da Hollywood. Tornerà a recitare in "Suits"?

La neo testa coronata, Meghan Markle, Duchessa del Sussex nonché consorte del Principe Harry d'Inghilterra, sarà di nuovo attrice in Suits? I produttori di Hollywood le hanno offerto una cifra mostruosa per un ultimo cameo nella serie tv che l’ha resa famosa: 6 milioni di dollari per una breve apparizione. La Markle ci sta pensando, ma laddove dicesse sì sarebbe solo per devolvere il compenso in beneficenza visto che la Royal Family non può lavorare. Una situazione che richiama alla mente quella di Grace Kelly: Alfred Hitchcock chiese all’allora Principessa di Monaco di tornare a Hollywood per recitare in un suo film, ma si arrese davanti al fermo no dell’algida ed elegantissima attrice.