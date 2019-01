"Giletti al posto di Fazio". E Cairo corre ai ripari

Pare che ieri Massimo Giletti abbia incontrato in un ristorante milanese Urbano Cairo, patron di La7. Voci di corridoio parlano di una cena "a base di lavoro" a cui ha preso parte anche uno dei più grandi nomi del calcio italiano appena transitato dalle Juve all’Inter. Che ci facevano seduti ad un tavolo uno Juventino, un interista e un granata? Avranno parlato solo di calcio o anche di tv fino a notte fonda? Il dubbio è lecito, visto che da giorni, oltre al calciomercato, i fari sono puntati sulla televisione che vedremo nel prossimo autunno. Giletti è un “fuoriclasse” molto ambito, che è stato in grado di triplicare di domenica gli ascolti di La7. Una notizia, che sicuramente, piace all’editore Cairo. Il dato certo è che ha fatto crescere del 327% gli ascolti rispetto all’autunno precedente, aiutando in modo decisivo a far mettere La7 in corsia di sorpasso rispetto a Rete4 e Italia1 nella fascia del prime-time.

Pare che in viale Mazzini sia tempo di traslochi. Qualcuno parla del ritorno di Fazio su Rai3, ma non ci sono ancora conferme sull'argomento. Di sicuro sono settimane importanti per le scelte legate ai nuovi palinsesti. La voce di un possibile ritorno di Giletti su Rai1 circola da tempo, ma si tratta solo di un'indiscrezione. Per adesso. C'è un altro indizio che non è sfuggito ai beninformati: Teresa De Santis, attuale direttore di Rai1, conosce molto bene Giletti, che diversi anni fa l’ex direttore della prima Rete Fabrizio Del Noce collocò di domenica (la De Santis, in quel periodo, era responsabile della parte economica di Rai1 con un ruolo fondamentale).

L’attuale direttore di Rai1, dunque, conosce bene le qualità televisive e professionali di Giletti. Questo è un indizio che non va trascurato, visto che si parla da settimane di un suo ritorno sulla Rete ammiraglia. Intanto, il conduttore ieri sera, dopo la cena milanese, è tornato a casa da solo dopo una stretta di mano con il patron di La7. Significa che ha trovato un nuovo accordo per i prossimi anni oppure quella stretta di mano rappresenta un saluto amichevole prima del suo rientro in viale Mazzini? Chissà. Le prossime ore potrebbero essere decisive.