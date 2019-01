Dall'astinenza alle avances: Walter Nudo a cena con la d'Urso

Niente sesso, siamo… italocanadesi. Il vincitore del Grande Fratello Vip 3, Walter Nudo, ospite di Barbara d’Urso a “Pomeriggio Cinque”, rivela: "Sono ancora single, niente sesso senza amore". Ma andrà a cena con la "Dottoressa Giò".

Walter Nudo, l’unico concorrente a centrare la storica doppietta Isola dei Famosi-GFVip, ha raccontato a Barbara d’Urso alcuni particolari inediti della sua vita: “Ho fatto più di 1200 spettacoli come spogliarellista. Sempre con il costume, eh”. E la d’Urso: “Arrivo da Cuba e lì ballano con movimenti molto sexy, quindi sto cercando di immaginarti”. Alla vista di vecchi RVM, il modello ammette: “Provo vergogna a riguardarmi. Sono molto timido, ma penso a quel periodo con malinconia, mi buttavo nelle cose, facevo tutto con entusiasmo”.

Ben presto l’intervista scivola sulla vita privata e sulla “domanda che tutta Italia si pone” secondo Barbara da Cologno Monzese: “Manco dall’Italia da 21 giorni e mezzo, un minuto dopo la fine di Domenica Live ero sull’aereo per Cuba, quindi ti chiedo: sei ancora casto?”. E Uolly: “Per ora non c’è nessuno, farò un po' di ordine e poi andrò avanti. Sono casto non da un anno no, ma da 13 mesi sì. Amore e sesso non sono ancora combaciati” e la d’Urso visibilmente colpita: “Che bello incontrare un uomo che la pensa esattamente come me, fai l’amore perché fai l’amore. Beh allora mi vai bene anche se sei un Gemelli (l’ex marito era di questo segno zodiacale, nda).

La conduttrice ironizza sull’amore unilaterale di Francesca Cipriani verso Walter Nudo e si gioca la carta della cena: “Io sono castississimissima e intendo rimanerlo, ma ho promesso a Francesca che farò una cena a lume di candela con te per perorare la sua causa. Te lo chiedo in diretta perché abbiamo fatto tutto in diretta. Che facciamo? Lei si è veramente innamorata di te. Io ripeto sono casta e voglio rimanerlo”. E Nudo: “Non vorrei illudere le persone, va bene andare fuori a cena e parlare di Francesca, ma devo ancora parlare con Celine (l’ex moglie, nda)”. L’ultima confessione dell’attore è sulla Marchesa “per identificazione personale” Daniela Del Secco: “Quando sentivo il freeze pensavo volevo scappare”.