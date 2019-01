The Voice è solo l'inizio: ecco il vero obiettivo di Simona Ventura

Simona Ventura si gode le vacanze invernali a Sharm el-Sheik insieme alla famiglia allargata alla fidanzata dell’ex Stefano Bettarini e a giudicare dalle fotografie sorridenti postate sul suo account Instagram non sembra affatto preoccupata del suo futuro lavorativo, in particolare della scelta di dire addio a Mediaset per tornare su Rai 2.

Dopo i rumors delle scorse settimane, il direttore di rete, Carlo Freccero, ha confermato il ritorno di Super Simo (“Lei è la numero uno dei talent”). Freccero non fa televisione, la sente, la palpa, l’anticipa (ha creato dal nulla un pubblico per Rai 4) e per prima cosa ha rivoluto accanto a sé la Ventura anche senza contratto in esclusiva perché troppo oneroso per la casse della seconda rete pubblica. Rispetto alla conferenza stampa di giovedì, il direttore di Rai 2 ha fatto un passo in avanti confermando al Corriere della Sera la messa in onda di The Voice of Italy capitanato da Super Simo: “Ci sono già le date. Per evitare spese insostenibili vedrò il produttore Lorenzo Mieli che mi presenterà un piano che prevede l’uso, dal 3 marzo, degli studi di via Mecenate a Milano. Si andrà in onda dal 9 aprile”.

Il talent canoro, appaltato a Frementle, la stessa produzione di X Factor, dovrebbe avere un costo di 400.000 euro a puntata nonostante Dagospia continui a sostenere che la cifra sfiori il milione di euro. Pur di tornare a casa, Simona ha detto no a La Pupa e il Secchione e soprattutto a Temptation Island Vip. Sebbene lavori a progetto, è quasi impossibile che il vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset, Piersilvio Berlusconi, le riapra le porte per un programma così forte.

E se Temptation Island Vip è in cerca di una madrina (c’è la fila per condurlo, nda), secondo la rivista Spy, la Ventura non avrebbe gettato alle ortiche un ritrovato successo solo per un talent mai decollato (un mistero che venga riproposto) di cui si ricorda solo Suor Cristina, ma perché il vero obiettivo sarebbe quello di tornare Regina del calcio nazionalpopolare a Quelli che il calcio. Sul settimanale, infatti, si legge: “Non condurrà solo la prossima edizione del talent The Voice. Per lei è pronta anche la domenica pomeriggio. Il trio composto da Luca, Paolo e Mia Ceran sarà collocato in un nuovo spazio. Mentre Simona da settembre tornerà al timone di Quelli che il Calcio. Si andrebbe a scontrare con la sua ex amica Mara Venier”.