Freccero chiude I Fatti Vostri"? Magalli: "Rai padrona ma..."

Secondo il suo regista e creatore Michele Guardì è il "programma più longevo d'Italia, anzi d'Europa". Ma I Fatti Vostri non potrebbe fermarsi prima della prossima stagione, quella che segnerebbe il trentesimo anno di vita del varietà con ospiti del mattino. Almeno secondo il piano del neodirettore di Rai2 Carlo Freccero, che vorrebbe tagliare anche Detto Fatto con Caterina Balivo. "Bisogna fare dei calcoli. Detto Fatto e I Fatti Vostri sono programmi da Rai1. Sono fatti bene, ma sono da Rai1", ha detto Freccero nell'ambito della presentazione del suo piano editoriale che vede, tra l'altro, il clamoroso ritorno sulla tv di Stato del satyricon Daniele Luttazzi.

A commentare l'ipotesi è lo storico conduttore del programma ideato da Guardì, Giancarlo Magalli. "Nessuna comunicazione ufficiale, nessun commento. La Rai è padrona dei suoi palinsesti, non noi conduttori. Sono troppo amico e troppo ammiratore di Freccero per criticare i suoi eventuali orientamenti che, ripeto, per ora non sono divenuti decisioni ufficiali", ha detto il conduttore a Fanpage. Nei prossimi giorni Freccero stilerà il piano finanziario della sua Rai2 e incontrerà, secondo quanto si apprende, anche Guardì. Per i Fatti Vostri non è ancora detta l'ultima parola.