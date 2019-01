Kevin Spacey, il report choc: spuntano i video delle molestie

“Non vorrete giudicare senza prove, vero?”. Si era espresso così Kevin Spacey nei panni di Frank Underwood, l'iconico presidente di House of Cards, in un video che prima di Natale rappresentava il ritorno in pubblico dell'attore dopo mesi di silenzio. Il 7 gennaio Spacey davanti a un giudice del Massachusetts si dichiarerà “non colpevole” in merito alle accuse di Heather Unruh, l'ex achorman tv di Boston che lo ha denunciato per aver molestato nel 2016 il figlio diciottenne in un bar di Nantucket. Spacey rischia fino a cinque anni di reclusione, e dovrà difendersi dalle accuse contenute dal fascicolo depositato in tribunale il 20 dicembre scorso e divulgato dai media americani.

Nei report della polizia emerge che l'attore avrebbe cercato di far ubriacare il giovane e lo avrebbe ripetutamente palpeggiato nei genitali mettendo le mani nei suoi pantaloni. Ricostruzione, questa, che la polizia ha elaborato confrontando le testimonianze della vittima, della sua fidanzata e di numerosi dipendenti del ristorante.

A presentare il giovane, dipendente del ristorante, a Spacey sarebbe stato un addetto all'accoglienza del locale, si legge nei report della polizia pubblicati da Smoking Gun, e Spacey avrebbe iniziato a offrire da bere al giovane, che ha ammesso di aver detto all'attore di avere 23 anni. I due avrebbero bevuto insieme molte birre e whisky, poi si sarebbero spostati in un'altra area del locale dove l'attore avrebbe fatto espliciti riferimenti al sesso, chiedendo al ragazzo delle sue dimensioni del suo pene, e informando lo stesso delle sue. In seguito, si legge nel report della polizia, sarebbero iniziate le molestie vere e proprie. L'attore avrebbe cominciato a sfregarsi contro il ragazzo, sbottonandogli i pantaloni e toccandolo. Il tutto sarebbe durato tre minuti, lasso di tempo in cui il giovane avrebbe cercato invano di allontanare Spacey. Secondo i report, l'attore avrebbe detto al ragazzo che così facendo “rischiava di avere problemi al lavoro”. Gli investigatori sottolineano infatti che la presunta vittima aveva 18 anni e non poteva bere alcolici, soprattutto al lavoro. Durante le presunte molestie, inoltre, il giovane avrebbe chattato, anche inviando video Snapchat che mostrerebbero gli abusi, con la fidanzata 21enne. La polizia, secondo quanto si apprende sarebbe in possesso dei messaggi e dei filmati. In seguito l'attore si è recato in bagno, e il ragazzo è uscito dal bar. Poco dopo, mentre si recava a casa, avrebbe ricevuto un messaggio di Spacey: “Penso che ci siamo persi l'un l'altro”. Tornato a casa il ragazzo avrebbe detto alla sorella: “Kevin Spacey mi ha violentato”.

La presunta vittima è figlia di una giornalista tv, che ha denunciato l'attore con una conferenza stampa a novembre. Ma sono diversi gli uomini che accusano Spacey – che per lo scandalo ha perso tutti gli ingaggi a Hollywood a partire da House of Cards – di attenzioni sessuali non richieste. L'attore si è sempre difeso dicendo di non ricordare e di scusarsi per eventuali comportamenti inappropriati, dichiarandosi però innocente.