A "Vieni da me", Caterina Balivo si fa tradire dall'emozione del ricordo di Fabrizio Frizzi e gli augura "Buon Anno". La Balivo stava intervistando Elisabetta Gregoraci quando le ha mostrato il video di un siparietto con il compianto Frizzi. Al rientro in studio la ex signora Briatore ha detto commossa: "Un ricordo per Fabrizio, una persona meravigliosa, è stato per tutti noi una persona meravigliosa. Mi sono emozionata a vedere il filmato. Grande Fabrizio". Scatta l'applauso e Caterina Balivo perde la trebisonda: "Buon Anno Frizzi".

Cosa ho appena visto?

La Gregoracci ricorda Fabrizio Frizzi e la Balivo applaude dicendo ‘Buon anno Frizzi!’ pic.twitter.com/IOtRzKgxco 2 gennaio 2019