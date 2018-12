"Mai senza". Il sacrificio di Marcella Bella per il marito

Marcella Bella, ospite di Caterina Balivo a "Vieni da me", ha parlato della sua carriera, dei suoi figli e del marito rivelando: "Mai senza rossetto". La cantante siciliana ha ricordato: "Ho cantato tanti pezzi di successo, ma mi chiedono tutti Montagne verdi e non ne posso più. È chiaro, mi piace, mi ha dato tanto successo, ma ho fatto molto altro come Nell'aria che segnò una nuova vita".

Caterina Balivo tira fuori dal cassettone un rossetto rosso e Marcella Bella svela un aneddoto: "Mai senza. Una volta a scuola, chiesero a mio figlio come vedi tua mamma? e lui col rossetto! E questo perché lo portavo sempre. Quando mio marito tornava dal lavoro, non mi volevo mai far trovare sciatta: sempre tacchi, rossetto, ben vestita. Gli davo un bel bacio e magari dopo mi levavo i tacchi. Stiamo insieme da oltre 30 anni, ci troviamo bene e il tempo è volato. Ma il matrimonio è come una piantina, va coltivato".