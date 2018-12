Isola dei Famosi, c'è il cast. E spunta il nome dell'inviato in Honduras

Giovedì 24 gennaio prossimo inizia la nuova Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi su Canale 5 e l’attesa degli amanti del trash sale col passare dei giorni dopo la delusione del Grande Fratello Vip 3. La conduttrice, ospite da Piero Chiambretti a "#Cr4, La Repubblica delle donne", non ha voluto spoilerare il cast che però conferma di essere stato completato.

Ma si sa che Cristina D’Avena e Andrea Pinna hanno detto no e a loro si è aggiunto anche un altro nome, quello di Roberto da Crema, il baffo delle televendite. Il travolgente imbonitore tv avrebbe rifiutato di andare in Honduras. Chi ha staccato il biglietto aereo è Riccardo Fogli, ormai dato per naufrago insieme a Fariba Tehrani (la mamma di Giulia Salemi), Alvin che da conduttore passa a concorrente e Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen e Cecilia.

Per il ruolo di inviato, posto lasciato vacante da Stefano De Martino, circolano i nomi più disparati da Kabir Bedi a Daniele Bossari passando per Filippo Nardi, ex naufrago e attualmente opinionista di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque. Da decidere anche il nome dell’opinionista: è corsa a due tra Alba Parietti e Alda D’Eusanio.