Patty Pravo con Briga e i Negrita tra i big del Festival

Il Festival prende forma. Nell’ultima serata del Festival di Sanremo Giovani, saranno svelati gli ultimi 11 Big che parteciperanno alla kermesse che si terrà nella città dei fiori dal 5 al febbraio. I primi tre cantanti che vanno ad aggiungersi alla rosa dei Big, oltre a quelli annunciati ieri, sono: Federica Carta e Shade “Senza farlo a posta”, Patty Pravo con Briga “Un po’ come la vita”, Negrita “I ragazzi stanno bene”.

Ai 22 big si aggiungono poi i due ragazzi vincitori di Sanremo Giovani. L’altra sera ha vinto Einar con il brano “Centomila volte” ed a Federica Abbate, autrice di punta degli ultimi anni con testi firmati per Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Francesca Michielin, ha conquistato invece il Premio della Critica, assegnato dai giornalisti della sala Stampa presenti al Casinò di Sanremo. "Sanremo Giovani" si supera e conferma la validità del progetto artistico: la prima serata della trasmissione condotta da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi in diretta dal Teatro del Casinò nel prime time di Rai1, è stata seguita da 2 milioni 428 mila spettatori con uno share del 13.1, un risultato che fa segnare 2 punti percentuali in più rispetto all'edizione dello scorso anno. Il programma è anche risultato il più commentato sui social in prima serata con oltre 113 mila interazioni.