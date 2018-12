"Giletti torna in Rai". E la battuta di Cairo riaccende il caso

Ci sono tutti. La grande famiglia di LA7 è al completo. A Roma, in uno degli alberghi più lussuosi, il patron della Rete - Urbano Cairo - brinda per gli auguri di Natale con conduttori, giornalisti e produttori. In grande spolvero in una serata tutta mondana in salsa capitolina arrivano Myrta Merlino, Enrico Mentana, Massimo Giletti (che sta registrando ascolti record con “Non è l’Arena”), Lilli Gruber, Giovanni Floris, Gianluca Mech (che insieme a Roberta Capua e la De Bach conduce il fortunato programma del weekend “Belli dentro, belli fuori”. Con lui c’è anche il produttore Elio Bonsignore).

Tanto buon cibo per una cena elegantissima e molti personaggi del jet set: i beniamini che vediamo ogni giorno in televisione. E, a proposito delle voci di un approdo di Giletti in Rai (si tratterebbe di un ritorno dopo una sua lunga parentesi in viale Mazzini) va di scena un simpatico siparietto tra Giletti e Cairo. “Dove sei?", dice l’editore di La7 chiamando Giletti che si trova in fondo alla sala. “Sono già in Rai", risponde il conduttore. Uno scambio di battute che però riaccende il caso.

Giletti resta di sicuro la colonna portante della Rete e lo testimoniano gli ascolti della sua trasmissione (domenica scorsa di media il 9.2% di share con picchi del 12). “Fatti vedere sul palco, fatti godere finché ti ho", continua Cairo rivolgendosi scherzosamente a Giletti. Pare che la Rai voglia il suo ritorno (probabilmente sulla prima Rete) dopo la sospensione de L’Arena, spin-off domenicale, che era ogni settimana campione assoluta di ascolti.