Paola Turci, Cristicchi e Zen Circus primi big del Festival

L'attesa è finita. Sono stati annunciati in diretta su Rai1, i nomi dei primi dei 24 big che gareggeranno nella 69esimo Festival di Sanremo, sotto la direzione artistica di Claudio Baglioni. Complice un pallottoliere i primi nomi estratti da Pippo Baudo e Rovazzi, sono stati quelli di Paola Turci con “L’Ultimo ostacolo, Simone Cristicchi “Abbi cura di me” e The Zen Circus “L’amore non è una dittatura”. Questi ultimi sono la prima sorpresa della kermesse che si terrà dal 5 al 9 febbraio nella città ligure. The Zen Circus sono un gruppo rock italiano composto da Andrea Appino, Karim Qqru, Massimiliano "Ufo" Schiavelli e Francesco Pellegrini. Fu fondato nel 1994 a Pisa da Andrea Appino e Marcello Bruzzi. In gara anche Anna Tatangelo (con il brano "Le nostre anime di notte"), Loredana Bertè ("Cosa ti aspetti da me"), Irama ("La ragazza dal cuore di latta") e Ultimo ("I tuoi particolari").

Quest’anno è stata eliminata la categoria delle Nuove Proposte e questa sera e domani di Sanremo Giovani verranno decretati due vincitori , uno per sera che verranno a chiudere la rosa dei partecipanti.

Una giuria composta da Fiorella Mannoia, Annalisa e Luca & Paolo e capitana da Luca Barbarossa, un Premio della Critica assegnato dai giornalisti e un tour all'estero per i primi tre classificati di ognuna delle due serate: tante le novità messe in campo dal direttore artistico Claudio Baglioni che continua a stupire con le sue scelte.