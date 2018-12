È morto Andrea G. Pinketts, scrittore della Milano noir

È morto all'età di 57 anni lo scrittore Andrea G. Pinketts, pseudonimo di Andrea Giovanni Pinchetti. Si è spento all'hospice dell'ospedale Niguarda di Milano: combatteva da tempo con un tumore e le sue condizioni si erano aggravate da circa una settimana. Milanese classe '61, ha alternato l'attività di scrittore di romanzi noir con quella di giornalista.

Vincitore di un premio Scerbanenco e di un'edizione del Mystfest, il suo primo romanzo "Lazzaro vieni fuori" del 1991 è stato il primo di una serie di libri incentrati sul personaggio alter-ego di Lazzaro Santandrea.

Da cronista Pinketts, in passato, aveva condotto alcune inchieste grazie alle quali aveva contribuito alla soluzione di celebri casi di cronaca, come quello della setta dei Bambini di Satana e del cosiddetto 'mostro di Foligno'. Tra i suoi libri più noti, 'Il senso della frase', 'Lazzaro vieni fuori', 'L'assenza dell'assenzio' e 'Il vizio dell'agnello'. Un suo racconto, 'Diamonds are for never', è tra quelli pubblicati nell'antologia 'Gioventu' Cannibale', una delle esperienze più rilevanti della letteratura italiana degli anni Novanta.