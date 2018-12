Marcuzzi contro Simona Ventura: "Ecco perché mi ha delusa"

Alessia Marcuzzi, ospite di “#Cr4 La Repubblica delle donne” si leva qualche sassolino dalla scarpa: “Simona Ventura mi ha delusa”. Piero Chiambretti le mostra un filmato del 2002 in cui la Marcuzzi conduceva i Telegatti insieme a Pippo Baudo: “Ho scoperto che c’è un rapporto d’amore tra voi colleghe. La Ventura salì sul palco e non solo le diede le spalle, ma non rispose nemmeno alle sue domande. “La Pinella”, donna di quadri secondo Chiambretti perché tutto quello che tocca si trasforma in oro, ha messo da parte la diplomazia e ha ammesso: “Non le andava giù delle Iene. Devo dire la verità, non ricordavo questa scena” e Chiambretti: “Infatti l’ho messa apposta”, “Non è proprio una bella immagine da vedere, nel senso che non è stata molto carina nei miei confronti.”, “Ma è stato tempo fa, nel 2002” ironizza Chiambretti e Signorini: “Ma anche nel 2011 non è stato tanto diverso”. Così la Marcuzzi ride nervosamente ed esce allo scoperto: “Non è che ci frequentiamo, devo dire la verità. Io l’ho già detto in altre interviste, lei mi ha un po’ deluso nella mia Isola dei Famosi perché non si è comportata bene quando è uscita però detto questo il tempo passa…” e Signorini con aria sardonica rivolto a Chiambretti: “Il tempo passa e non si scorda, capisci?”. Alessia Marcuzzi non risponde invece alla domanda sullo scontro tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona al GFVip: “Non lo so, mi è capitato di litigare con qualche mio concorrente, non è che sia così morbida però in questo caso qui non ho vissuto sulla mia pelle quello che ha vissuto Ilary e proprio non so come mi sarei comportata”.