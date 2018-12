Il talento di Nyvinne, Angelucci da Tale e quale con il sogno del Festival

Ultima giro di boa per i 24 artisti di Sanremo Giovani prima del gran finale che si terrà questa sera e domani alle ore 21 su Rai 1 condotta da Pippo Baudo e Rovazzi. Nel pomeriggio c’è stata l’esibizione degli ultimi sei partecipanti al day time condotto da Luca Barbarossa e Andrea Perroni. Ricordiamo che soltanto uno per serata accederà alla categoria Big. Da La Rua, band ascolana che aveva già sfiorato il palco del Festival senza centrarlo ci aspettavamo qualcosa in più rispetto al brano presentato “Alla mia età si vola” visto la caratura dell’anno scorso. Interessante Cordio, l’artista catanese scoperto e lanciato da Ermal Meta, con cui ha condiviso il palco e il confronto artistico.

Mahomood lo ricordiamo ha origine egiziane ha già partecipato a Sanremo nelle nuove proposte nel 2016, è un cantautore molto originale.

A parlare di Nyvinne è Red Ronnie. “Ho incontrato Mire Nyvinne Pinternagel a Sanremo, quando è entrata nella roulotte FIAT Music per accompagnare con la chitarra il suo amico Nicola Di Trapani. Con Fausto Mesolella ci siamo guardati stupiti per come suonava. Le abbiamo chiesto se aveva pezzi suoi e lei ha detto di sì. Ci ha cantato questo, in francese. L’abbiamo portata sul palco di Fiat Music e la sera anche su quello di W Sanremo con Red a Casa Optima Italia, dove le ho fatto fare il bis di questa canzone. Ho mandato il link di Nyvinne live a Caterina Caselli Sugar che immediatamente mi ha chiamato.”

Saita si esibisce con il brano “Niwrad” . "Significa Darwin al contrario – spiega - proprio per sottolineare l'involuzione dell'uomo. Questo per evidenziare l'errore nel pensare che un meccanismo complesso sia più evoluto di uno semplice". Federico Angelucci non ha bisogno di presentazioni. Le sue qualità sono ormai riconosciute non solo dagli addetti ai lavori ma anche dal pubblico di “Tale e quale Show” potrebbe passare il turno. Lo scopriremo tra poche ore.