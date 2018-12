Tra Deschema e Wepro continua la ricerca dei big del futuro

Continuano le esibizioni nel day time di Rai 1 e Rai Radio 2 condotte da Luca Barbarossa e Andrea Perroni degli artisti selezionati per Sanremo Giovani che si esibiranno domani e venerdì su RAI 1 con la conduzione di Pippo Baudo e Fabio Rovazzi.

La puntata di oggi, a nostro avviso è stata molto debole, sia da un punto di vista della caratura vocale che musicale. Si è esibita Marte Marasco con “Nella mia testa“, un pezzo dallo stile indie. I Deschema con “Cristallo” brano dalle forti contaminazioni rock-pop-elettroniche e Diego Conti che arriva da X Factor con “Tre gradi”. Classe 1995, racconta di un amore passeggero, dalla durata di una notte, ma comunque l’incontro più vero che abbia avuto nei suoi primi 23 anni di vita. Giulia Mutti consapevolezza e coraggio nella sua “Almeno tre”. Wepro, all’anagrafe Marco Castelluzzo con “Stop/Replay” ha partecipato all’undicesima edizione di Amici tra il 2011 e il 2012. Uscito dalla scuola di Maria De Filippi si è trasferito in America e si è iscritto al Berklee College of Music, dove ha ottenuto una borsa di studio. Nel tempo non ha mai smesso di produrre pezzi propri e infatti, dopo l’esperienza oltreoceano, ha deciso di tornare in Italia. Nel corso della sua carriera ha cantato la colonna sonora di Rapunzel, ha aperto il concerto di Frankie Hi-Nrg e ha prodotto alcune colonne sonore per “L’isola di Pietro” su Canale 5. Le Ore presentano una canzone che diventa un videogame e un’iniziativa benefica. Il videogioco “La Mia Felpa È Come Me” vede il protagonista alle prese con gli abiti (metafore dei suoi ricordi) della sua ex-fidanzata e con quelli che indossava lui stesso da adolescente. Il giocatore potrà scegliere se distruggerli o salvarli. L’iniziativa benefica lancia un appello e un consiglio: invece di gettare via la felpa del tuo ex, invece di tenere in un angolo della camera gli abiti di una vita fa, donali a chi ne ha veramente bisogno!” #donalafelpa è l’hashtag scelto per invitare il pubblico alla donazione di abiti usati. I giochi non sono ancora fatti. Ricordiamo che sono due gli artisti (uno per sera) selezionati, quindi, attraverso il voto della commissione musicale guidata da Claudio Baglioni; della giuria degli esperti, presieduta da Luca Barbarossa; e del televoto da casa voteranno e una platea composta dai principali critici musicali italiani assegnerà, a un artista per serata, il Premio della critica.