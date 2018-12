Masterchef cala gli assi. E lo fa in versione AllStars

In sette edizioni ha contribuito a trasformare la creazione di un piatto in un vero show televisivo e migliaia di semplici appassionati in aspiranti cuochi. Da giovedì 20 dicembre MasterChef torna in prima serata su Sky Uno con una chicca: All Stars, la sfida tra alcuni dei migliori cuochi già transitati dalla Masterclass. Tra i 16 veterani c’è chi ha aperto un ristorante, chi è diventato chef, chi ha intrapreso una carriera televisiva e chi ha portato i suoi piatti sui social diventando un influencer. Sono Danny D’Annibale, Anna Lupi, Maurizio Rosazza Prin, Ivan Iurato, Marika Elefante, Daiana Cecconi, Paola Galloni, Almo Bibolotti, Michele Cannistraro, Simone Finetti, Alida Gotta, Maradona Youssef, Rubina Rovini, Dario Baruffa, Loredana Martori, Alberto Menino. A giudicarli Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo, affiancati in ognuna delle quattro puntate da ospiti provenienti dalla grande famiglia di MasterChef come Joe Bastianich e Antonia Klugmann, il maestro dei maestri pasticceri italiani Iginio Massari e Giorgio Locatelli. Quest’ultimo debutterà poi come giudice dell’ottava edizione di MasterChef Italia, al via dal 17 gennaio sempre alle 21.15. Proprietario della celebre Locanda Locatelli di Londra, una stella Michelin, lo chef è una vera e propria celebrità, anche televisiva, nel Regno Unito, e affiancherà Barbieri, Bastianich e Cannavacciuolo forte della sua carriera internazionale tra Londra, Parigi e Dubai, col forte retrogusto familiare del suo Lago Maggiore.

I concorrenti durante il live cooking della prima puntata dovranno dimostrare le proprie capacità, poi dalla successiva prova dell’Hangar emergeranno i 20 migliori cuochi amatoriali meritevoli di entrare nella cucina di MasterChef, plastic free, amica dell’ambiente e contro lo spreco alimentare. A questo punto inizierà la gara vera e propria, caratterizzata dalle prove già note al pubblico: la Mystery Box, l’Invention Test e il temuto Pressure Test. E tornano anche le prove in esterna, da Roma all’isola di Burano, da Madrid al Castello di Grinzane Cavour nelle Langhe cuneesi. Dal 25 gennaio, poi, tutti i giorni alle 19.55, il Magazine, per conoscere meglio i concorrenti, ma anche le carriere di successo dei giudici.