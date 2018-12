La Ventura si fa in due: prima Temptation vip. Poi torna in Rai

Simona Ventura si fa in due. Secondo il settimanale “Chi” e il sito “TvBlog”, la conduttrice torinese terrà un piede in Mediaset e uno in Rai. A fine febbraio condurrà le 10 serate della sesta edizione del talent canoro “The Voice of Italy” diventando la prima donna al timone dello show di Rai 2 dopo Fabio Troiano, Federico Russo e Costantino Della Gherardesca e potrà promuoverlo sul palco del Festival di Sanremo. Mentre a fine agosto tornerà a Mediaset per la seconda edizione di “Temptation Island Vip”.

Sempre secondo il settimanale "Chi", il docu-reality sulle corna prodotto da Maria De Filippi si allunga passando da 4 a 8 puntate. In questo modo Simona Ventura rinuncia definitivamente al reality “La Pupa e il Secchione” che tornerà su Italia 1. Forse con la conduzione di Federica Panicucci.