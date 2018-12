Emozioni forti con La Zero, sorprende anche Federica Abbate

"Sanremo Giovani 2018" parte col piede giusto, ieri la prima puntata è stata vista da 1.629.000 italiani. Oggi pomeriggio, ascolto di altri sei giovani, su Rai 1 e Rai Radio 2 dalle 17.50 alle 18.40, in diretta con Luca Barbarossa e la partecipazione di Andrea Perroni, che si giocheranno la finalissima giovedì e venerdì su Rai 1 in prima serata, condotta da Pippo Baudo e Rovazzi.

Oggi sono scesi nell’arena Federica Abbate che stupisce per il suo straordinario talento non solo come autrice già conosciuta ma anche come interprete con “Finalmente”. Cannella presenta “Nei miei ricordi” Il brano inizialmente - spiega - Cannella - l’ho scritto piano e voce, non doveva essere arrangiato, avevo appositamente scelto di lasciarlo così, appeso nel nulla. Poi successivamente ho sottoposto la versione originale ai miei collaboratori e dopo una lunga valutazione abbiamo trovato la chiave giusta per eseguire un arrangiamento che non levasse quella forte intimità al brano e, al contrario, gli potesse dare un valore aggiunto. Non a caso nella parte iniziale è rimasto piano e voce, poi dalla seconda strofa in poi si trasforma in una ballata vera e propria per poi esplodere sul finale. La Zero con un sound che rievoca Cristicchi, ha un testo delicato alle tematiche delle condizioni del carcere minorile e di quei bambini che, per una malasorte, sono costretti a vivere nei penitenziari con le loro madri, donne spesso in preda a situazioni familiari critiche e di povertà.

Incisiva la performance in dialetto napoletano che coniuga sapientemente il suo essere attrice. Tema della condizione minorile in carcere, “Nel momento in cui ho scoperto le storie di tutte le Nina che esistono in Italia, non sono più riuscita a smettere di pensarci e ho sentito il bisogno di raccontare questa storia”: è con queste parole che La Zero racconta la genesi del brano. Da non sottovalutare. Mescalina (Sika, Giancarlo, Cesare e Claudio), Fosco, i napoletani Sima al momento non ci convincono.