Al via Sanremo Giovani. Tutti in pista per un posto al sole

Da oggi fino a giovedì 20 dicembre andrà in onda in contemporanea su Rai 1 e Rai Radio2 dalle 17.50 alle 18.40 il programma "Ecco Sanremo Giovani": quattro appuntamenti in cui conosceremo meglio i 24 Giovani che si contendono 2 posti tra i Big del Festival di Sanremo 2019.

I 24 cantanti scelti dalla commissione musicale sono: Federica Abbate, Federico Angelucci (subentrato a Laura Ciriaco, esclusa per plagio ndr), Andrea Biagioni, Cannella, Einar Ortiz, Diego Conti, Cordio, Deschema, Fedrix&Flow, Francesca Miola, Fosco 17, La Rua, La Zero, Le Ore, Mahmood, Marte Marasco, Mescalina, Giulia Mutti, Nyvinne, Ros , Roberto Saita, We Pr, Symo, Sisma. I 24 artisti con la band interpreteranno i brani che presenteranno durante le serate del 20 e 21 dicembre in diretta su Rai 1, presentate da Pippo Baudo e Rovazzi.

I due vincitori verranno cosi votati: la selezione sarà fatta da una media del voto della commissione musicale guidata da Claudio Baglioni (40% di incidenza), della giuria degli esperti presieduta da Luca Barbarossa (30%), e del televoto da casa (30%). Una platea composta dai principali critici musicali italiani assegnerà a un artista per serata, il Premio della critica. Ogni puntata si proclamerà un vincitore tra i Giovani. Per quanto riguarda i Big ne verranno annunciati ogni sera 11 da Claudio Baglioni. La regia ancora una volta è affidata a Duccio Forzano.