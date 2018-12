Walter Nudo, la verità dopo il GF Vip: "Ero depresso..."

Walter Nudo, l’unico vip in Italia a vincere il Grande Fratello Vip e l’Isola dei Famosi (a distanza di 15 anni) si racconta a Silvia Toffanin padrona di casa di “Verissimo” la sua avventura tra passato e futuro: “E’ vero, ho sofferto di depressione. Amo ancora Celine, ma la situazione è complicata”.

L’attore italocanadese è rinato: “Sono diverso da 15 anni fa, sono successe tante cose, come si dice non è tanto quanto duro colpisci, ma quanto duro sei colpito e ti rialzi. E’ importante continuare a sognare e mantenere il bambino che c’è dentro di noi. Perché si deve crescere? Bisogna continuare ad avere la forza di sognare”.

Poi confessa: “Sì nel 2002 ho sofferto di depressione, avevo perso molti soldi negli investimenti, sono un pessimo investitore e infatti ho detto basta. Passavo dal letto al divano e viceversa, Tatiana, la mamma dei miei figli, mi disse di portarli a scuola in modo da uscire, ma arrivavo in ritardo, poi ho letto nei loro occhi il dolore per il mio comportamento e questo mi ha spronato a cambiare” e sulla pausa lavorativa: “Quando è nato il primo figlio facevo “Colpo di Fulmine” e non c’ero mai, quando è nato il secondo ho rifiutato una cosa molto importante di lavoro perché sentivo che avevano bisogno di me. Nel 2008 la separazione con Tatiana si complicò e allontanai il lavoro per stare con loro. Pensai che la mia carriera poteva aspettare, i miei figli no. Però come diceva il buon Corrado, il mondo dello spettacolo è come un pullman con 54 posti se ti alzi non ci sono posti in piedi, devi scendere e rimetterti in fila alla fermata successiva sperando che la coda non sia diventata più lunga. E io ho aspettato di nuovo il mio turno”.

Walter Nudo si commuove fino alle lacrime a vedere la clip dell’incontro con i figli al GFVip e ammette: “Ho fatto tanti errori, non sono stato sempre un buon esempio, mi arrabbiavo, non li ascoltavo, ma non ascoltavo me e di conseguenza se non ti ascolti, non puoi capire gli altri”. Dopo l’incidente a Los Angeles in cui ha rischiato di rimanere zoppo, Walter Nudo è andato in India (“si dice che quel Paese ti chiami”) ed è rinato. Il rapporto con Tatiana, la mamma dei suoi figli, è sereno: “La separazione è stata lunga, so che sono uscite certe cose (non avrebbe pagato gli alimenti, nda), io però la conosco, so che c’è equilibrio e rispetto, so chi è e posso dire che c’è stato un misunderstanding (equivoco, nda), mettiamola così”. Per Celine, l’unica donna a cui ha fatto la proposta di matrimonio, prova un sentimento molto forte: “E’ una storia bellissima, ma la situazione è delicata, ci incontreremo e la guarderò negli occhi. Allora capiremo come andrà tra noi”. Walter Nudo fa la parafrasi di una frase di Mandela: “Un vincitore è un sognatore che non ha mai smesso di sognare, io dico che sono un sognatore che non smette di sognare. Il futuro? Resterò in Italia con un occhio aperto sul mondo. Cosa mi aspetto dopo il GFVip? Niente”.