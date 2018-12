Domenica in, Flavio Insinna a pezzi. E su Frizzi esplode il caso

Flavio Insinna, ospite dell’amica Mara Venier a “Domenica In”, si commuove fino alle lacrime al ricordo dell’amico Fabrizio Frizzi, ma i social non gli credono: “Sta per partire il processo di beatificazione”.

Flavio Insinna era molto amico di Fabrizio Frizzi dal quale ha raccolto il testimone de “L’Eredità”. Ospite di Mara Venier svela un dettaglio: “Quando ho avuto l’incarico, sono rimasto senza parole, mi è passato davanti un mondo e soprattutto Fabrizio. Sono consapevole che da settembre chiediamo al pubblico da casa un salto mortale emotivo però credo che chi amiamo sia come un veliero, dobbiamo concentrarci su quello che di bello abbiamo avuto, anche se ci è stato tolto troppo presto. Fabrizio è come un veliero che non è affondato ma approdato in un altro posto. Io nei giorni in cui proprio non respiro o pensando a papà o pensando a Fabrizio, ripenso a quel veliero che non è affondato, è semplicemente andato verso un mare più bello e un giorno ci ritroveremo su una spiaggia ancora più bella”. Sia Insinna sia Mara Venier si sono bloccati davanti al ricordo del popolare conduttore, pochi secondi di silenzio che sono apparsi un’eternità.

Ma gli utenti social, che non hanno dimenticato i fuorionda volgari e offensivi di Insinna ai concorrenti e ai collaboratori di “Affari Tuoi” rivelati da Striscia la Notizia, sono stati impietosi: “Sarai un po’ meglio quando smetterai di far finta”, “Insinna voleva bene a Frizzi, un po’ perché ormai fa curriculum, un po’ perché era altissimo e non un nano di m**a”, “non è un’intervista, è un monologo”, “Insinna uno dei pochi veri attori del nostro panorama”, “Non è tutta finzione, fa anche cose buone, ma in lui ci sono grosse contraddizioni, come si fa a cancellare nana di me**a?”.

E ancora: “Insinna santo subito”, “dopo quest’intervista mi aspetto che facciate una statua a Flavio Insinna da mettere fuori dalla sede Rai. Che vergogna! Dovrebbe essere espulso dal servizio pubblico”, “Logorroico, Mara ha difficoltà a intervenire”, “Insinna ha smarrito la serenità”, per finire con: “Ok è chiaro, la Venier deve riabilitare Insinna, ma non esagererei…ancora un po’ e parte il processo di beatificazione”. Una minoranza lo difende al grido di “Tanti idoli della tv sono molto diversi da come appaiono, fanno peggio di Insinna”. Come dire: mal comune mezzo gaudio.