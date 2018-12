X Factor, Anastasio è il favorito (e per lui non è un buon segno)

Le ore passate a provare un brano dopo l’altro, le piccole pause in un loft pieno di amici e allo stesso tempo avversari, il terrore del palcoscenico, che si ingrandiva sempre di più, fino a diventare quello immenso, con luci e telecamere ovunque, del Mediolanum Forum: un palco che accetta un solo vincitore. Per tutti gli altri solo il ricordo di un viaggio lungo, estenuante, pieno di musica, e il gusto amaro della sconfitta. Questa sera, dopo più di tre mesi pieni di colpi di scena, scopriremo il vincitore di X Factor al termine di una battaglia fra i quattro giudici, Fedez, Mara Maionchi, Lodo Guenzi e Manuel Agnelli, e i rispettivi concorrenti, Naomi, Anastasio, Bowland e Luna.

Secondo opinionisti e bookmaker non ci dovrebbe essere storia: Anastasio sarà il vincitore. Su Sisal la sua vittoria è quotata a 1.40, poi c’è Naomi a 4 e i Bowland a 6; più staccata Luna a 12. Messa così sembra che l’autore de “La fine del mondo”, l’inedito finora più ascoltato di quest’edizione di X Factor, abbia la vittoria in tasca. Ma è meglio non correre a conclusione affrettate. Lo scorso anno la situazione era identica, con i Maneskin super favoriti, poi Enrico Nigiotti e solo terzo Lorenzo Licitra. Sappiamo tutti com’è finita. Discorso simile si può fare anche con l’edizione di due anni fa. Le passate finali insegnano che tutto può succedere e che spesso la vittoria a X Factor non basta per avviare una carriera discografica.

Tutto invece sembra già deciso sul tavolo dei giudici, che sta per svuotarsi. Fedez e Manuel Agnelli il prossimo anno non ci saranno. Il primo lo ha annunciato durante l’evento di presentazione del suo nuovo disco un paio di settimane fa; il frontman degli Afterhours ha sconvolto tutti, produttori del programma compresi, comunicando la decisione al termine della semifinale. Reazione a caldo dopo la dolorosa eliminazione di Martina Attilli o decisione definitiva? Ai tanti dubbi si aggiunge la posizione in bilico di Lodo Guenzi, che non ha convinto fino in fondo il pubblico. Mara Maionchi per ora non sembra interessata a lasciare il suo posto, anche perché una sua defezione significherebbe dover cambiare tutto il tavolo dei giudici nel giro di pochi mesi. Resterà sicuramente Alessandro Cattelan, l’ormai storico conduttore lo ha confermato dopo la conferenza stampa di presentazione della finale.

A Cattelan l’onore di far salire sul palco del Forum non solo i concorrenti, ma anche gli ospiti della finale. Ci saranno Ghali, i Thegiornalisti, i Muse e Marco Mengoni, che durante la prima manche duetterà con i finalisti. La serata poi proseguirà con una seconda manche in cui i tre concorrenti rimasti proporranno un medley delle loro cover migliori. Solo i migliori due arriveranno allo scontro finale, in cui si giocheranno il tutto per tutto con l’inedito. A quel punto scopriremo il vincitore. La fine del viaggio, la fine della battaglia e l’inizio di una guerra, quella del mercato discografico, ancora più spietata.