Accuse indecenti, Monte massacrato in tv

"Striscia La Notizia" usa Alfonso Signorini per arrivare a Francesco Monte, quinto classificato al Grande Fratello Vip 3. I conduttori del tg ideato da Antonio Ricci, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, hanno prima annunciato un dietro le quinte del Grande Fratello Vip, poi hanno lanciato un servizio satirico sul rapporto tra Signorini e Monte: “Dietro il programma c’è un piccolo giallo” afferma Iacchetti e Greggio: “Diciamo più piccolo che giallo”.

Parte il servizio: “Ieri sera al GFVip è stato proclamato vincitore Walter Nudo, nulla di fatto per il super raccomandato Francesco Monte. Alfonso Signori, come è noto, nel corso del tempo, ha radicalmente cambiato atteggiamento nei confronti di quello che era considerato il suo favorito. Era il suo cocco quando gli si consentiva di barare nelle prove dell’Isola dei Famosi, lo era quando si coprivano le sue ammissioni nel famigerato canna-gate e lo era ancora quando caso più unico che raro gli fu assicurato il passaggio da un reality all’altro con tanto di benedizione”.

Greggio prosegue: “Fino all’apoteosi della libidine quando a maggioranza dei suoi ormoni in subbuglio lo elesse il più gnocco della casa. A un tratto però è scoppiato il disamore. E l’anziana badessa di strada ha iniziato a prendere le distanze dal suo protetto (e passa la clip di Signorini che a “#CR4 La Repubblica delle donne” negò di conoscere Monte rivelando che non era nemmeno il suo tipo, nda). Come mai si è passati dall’infatuazione al ripudio? La spiegazione è semplice e va cercata nelle parole-confessione di Cecilia interrogata a Le Iene su dettagli intimi del suo ex Monte rispetto al nuovo moroso Ignazio Moser (“chi è più dotato?”, “Ignazio”). Ecco cosa ha trasformato lo sponsor in sabotatore. Don Alfonso è venuto a sapere che il fratello era grande, ma ciò che gli interessava di più era piccolo. E ha smesso di tramare per ottenere un così discreto trofeo. Altro che Monte, quello è a stento una collinetta. Insomma quando ha capito che non c’era trippa per gatti, Alfonso ha abbandonato al suo destino il giovane prediletto e ha deciso che il matrimonio con lui non si aveva da fare e ha preferito restare… Signorini”.