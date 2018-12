X Factor, Lodo Guenzi nel limbo: non mi hanno chiesto di restare

Dopo gli addii annunciati da Manuel Agnelli e Fedez X Factor si trova a corto di giudici per la prossima stagione. E anche Lodo Guenzi sembra in bilico. Sia perché il frontman de Lo Stato Sociale non ha ancora deciso se vuole ripetere l'esperienza. Sia perché pare che la produzione del talent di Sky non prema troppo per una riconferma, almeno a sentire le parole di Lodo intervistato dal Corriere della Sera.

"Ora aspetto di fermarmi e capire cosa voglio fare. Finora nessuno mi ha rincorso e si è messo in ginocchio per chiedermi di restare, ma non so cosa direi", ammette Guenzi che commenta anche i forfait di Fedez e Agnelli: "È una scelta che rispetto e capisco. Non credo che potrei fare il giudice per chissà quanto e non so se voglio essere famoso per molti anni".

È tempo di bilanci. E di giudizi. Con Mara Maionchi "abbiamo un bel rapporto, divertito. Con Manuel Agnelli c’è forse la minor distanza musicale. Ed è scattata la dinamica dell’amicizia, direi. Di Federico mi ha sorpreso l’onestà intellettuale e la capacità di ascoltare quello che arriva dal pubblico". Insomma, parole buone per tutti, come in trasmissione. Anche per Alessandro Cattelan, che l'ha punzecchiato per aver lasciato al pubblico l'onore di scegliere chi ammettere alla finale:

"Non esiste una decisione che non sia sensibile di critiche (...). Tornassi indietro lo rifarei".

E addirittura per Asia Argento: "Ho sospeso da un po' i messaggi social per fare pulizia nella mia testa Lei si esprime in modo rock ma non è facile che io mi offenda". Ma se proprio Asia fosse in giuria, il prossimo anno, accanto a lui? "Cambierebbe in peggio rispetto a ogni scelta che non prevede un mio amico", dice Guenzi "candidando" gli amici Andrea Appino e Dente.

Giovedì, intanto, alle 21.15 su Sky Uno ci sarà la finale di X Factor 12. Si giocheranno la vittoria finale Naomi (Fedez), Bowland (Lodo Guenzi), Luna (Manuel Agnelli) e Anastasio (Mara Mainchi).