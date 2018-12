Amici 18, l'aspirante cantante travolta da insulti e minacce

Fuori programma ieri pomeriggio ad "Amici 18" con coda velenosa sul web: la cantante Martina Faccioli ha sfidato Mameli, il giudice Pennino ha confermato il banco all'allievo e lei ha protestato per il verdetto dietro le quinte. Maria De Filippi l’ha richiamata in studio e con un secondo confronto (questa volta con Tish, cantante affine a Martina per genere) davanti alle telecamere ha spento ogni polemica.

"Lui merita ma io penso di aver fatto una bella esibizione..." Dopo aver perso la sfida Martina torna al centro dello studio per un chiarimento. #Amici18 pic.twitter.com/XetgqnZNA9 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) 8 dicembre 2018

A sua volta, la 22enne è stata travolta da una contestazione ben più seria. Il sito “Bitchyf” ha portato alla luce alcuni vecchi post omofobi di Martina sul social ASK: “Str***te.. Trovo sbagliatissimo che un bambino cresca in una famiglia gay. Inutile negare che crescerà turbato e anch’esso prenderà la strada dell’omosessualità perché cresce in quell’ambito, è come Tarzan !! E’ cresciuto tra le scimmie e si comportava da tale . Ma su questo niente in contrario , ognuno è padrone di se stesso . Rimango dell’idea che un bambino soprattutto piccolo ha bisogno di una figura PATERNA e MATERNA e non da due PATERNE (…) il problema sorge quando sono gli altri a fargli delle domande (…). Non si scherza su queste cose. Sposatevi , amatevi ma per cortesia non coinvolgete chi non c’entra e chi per colpa vostra potrebbe passare un’infanzia difficile. Siate onesti e per cortesia non fate i falsi moralisti del ca**o che non appena vi viene detto qualcosa ”contro” i vostri cari omosessuali che difendete tanti cominciate a scatenare tutte le vostre frasi del tipo “IGNORANTE !! è PER COLPA TUA CHE L’ITALIA SI ROVINA !!! I GAY SONO PERSONE COME NOI !! COME TE !! COME TUO PADRE E COME TUA MADRE !! Mi è già stato detto,non mi sembra di averli insultati ne mi permetterò mai di picchiare un gay solo perché tale o sputargli addosso .. non arrivo a questo punto , non è giusto e mi faccio i ca**i miei , semplicemente io non li adoro, più che altro non li sostengo !!!!!”.

La Faccioli si è subito messa in contatto con il sito e ha spiegato che quelle frasi erano dovute all’ignoranza e alla giovane età e ha chiesto scusa alla comunità LGBT. Al contempo ha fatto presente di essere stata ricoperta di insulti e minacce.