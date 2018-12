Un altro capolavoro di divertimento che farà ridere a crepapelle grandi e bambini. La compagnia a misura di famiglia «Un Teatro da Favola» alza il sipario del Vittoria con lo spettacolo «Un Natale di arsenico e vecchi merletti», la commedia liberamente ispirata al film capolavoro di Frank Capra.

Il prossimo weekend, sabato 15 dicembre (ore 15.30) e domenica 16 dicembre (ore 11), sul palco del teatro di piazza Santa Maria Liberatrice 10 la commedia della compagnia diretta da Pietro Clementi insegnerà ai bambini che seppur strana, allargata, stravagante e pazza, la propria famiglia, costituisce sempre la più grande e sincera fonte d’amore.

Battute a raffica e gag irresistibili accompagneranno la storia di Mortimer (Pietro Clementi), ex scapolo convinto, che tornerà a casa dalle zie Abby (Francesco Mantuano) e Martha (Daniele Locci) per presentare loro la sua dolce e giovane sposa. Ma il protagonista scoprirà che le due amabili e anziane ziette «aiuteranno», con la complicità del fratello pazzo Teddy (Daniele Trombetti), gli inquilini della loro piccola pensione, a «lasciare la vita» col sorriso sulle labbra.

Una scenografia meravigliosa, degna di un grande teatro come il Vittoria e di una compagnia speciale che, negli ultimi anni, ha rivoluzionato il mondo del teatro per famiglie sbancando tutti i record di incassi e di presenze. E, a fine spettacolo, ci sarà anche Babbo Natale pronto a ritirare le letterine e in posa per le foto. (Per info e prenotazioni www.teatrovittoria.it).