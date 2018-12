X Factor ha un problema con i giudici. Fedez e Agnelli in fuga

Manca ancora la puntata finale, ma quest’edizione di X Factor rischia davvero di essere l’edizione più tormentata della storia del programma. Prima l’esclusione di Asia Argento a causa dello scandalo molestie acceso dall’attore Jimmy Bennett. Poi l’arrivo del sostituto, Lodo Guenzi, che non ha mai convinto davvero. Infine gli annunci a sorpresa di Fedez e Manuel Agnelli: entrambi non torneranno a X Factor il prossimo anno. In tutto questo caos rimane una sola certezza: Mara Maionchi non andrà da nessuna parte, o almeno così sembra.

Agnelli ha lasciato tutti a bocca aperta ieri sera pochi minuti dopo la conclusione del programma, quando Daniela Collu, conduttrice di Strafactor, era già sul palco per raccogliere le reazioni a caldo dei giudici. Il frontman degli Afterhours ha colto l’occasione per annunciare che il suo percorso a X Factor finirà giovedì prossimo. Una scelta ponderata, promette Agnelli, e non frutto delle delusioni nelle ultime due puntate, in cui ha perso Sherol Dos Santos e Martina Attilli. Dopo il successo dello scorso anno con i Maneskin, le sue chance di vittoria con Luna, unica concorrente Under Donne rimasta, sembrano davvero basse.

Così come erano basse le chance di vittoria di Fedez, e lui era il primo a saperlo. La sua squadra, gli Over, era la più debole e invece il rapper potrà giocarsi le sue carte in finale con Naomi. Nonostante questo, in un’intervista a NewsMediaset rilasciata qualche giorno fa in occasione dell’annuncio del suo nuovo disco “Paranoia Airlines”, in uscita il 25 gennaio, Fedez ha annunciato l’addio alla televisione e di conseguenza a X Factor. “Voglio spostare il fuoco solo sulla musica” ha ammesso “La sovraesposizione mediatica da un lato si cerca, da un lato non si vuole. È una dicotomia, un conflitto costante che viviamo sia io che mia moglie”.

#xf12 voglio un lodo guenzi come amico pic.twitter.com/BKMQM86QVe — Teri (@Teri76281206) 29 novembre 2018

Ma potrebbero essere più di due le poltrone da riempire il prossimo anno. Per i produttori di X Factor c’è anche il nodo Lodo Guenzi da sciogliere. Il cantante de Lo Stato Sociale, subentrato ad Asia Argento all’inizio dei Live, non è ancora riuscito a convincere del tutto il pubblico. Poche critiche e tante buone parole per tutti. La sua posizione rimane in bilico, ma c’è una fetta di audience a cui sta cominciando a piacere questa atteggiamento sempre solare e conciliante.

Esattamente l’opposto – anche se negli ultimi tempi si è un po’ addolcita – di Mara Maionchi. La produttrice discografica sembra inchiodata sulla sua sedia e soprattutto sembra a un passo dalla vittoria con Anastasio, il concorrente che sta riscuotendo più successo di tutti. Ma in finale sembrano esserci chance anche per i Bowland. Insomma, a differenza del tavolo dei giudici, che da venerdì prossimo sarà mezzo vuoto, per la finale è ancora tutto da decidere.