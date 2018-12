A "Vieni da me" l'appello di Lorenzo Crespi a Milly Carlucci

L'attore Lorenzo Crespi, ospite di Caterina Balivo a "Vieni da me", ha raccontato la sua vita, l’incidente che ha interrotto la sua brillante carriera e un particolare inedito su "Ballando con le Stelle" quando lasciò il programma in diretta: "Mi avevano abbandonato".

Caterina Balivo gli ricorda l’esperienza di "Ballando con le Stelle": "Io ero a casa e stavo guardando il programma, lui balla e a un certo punto se ne va lasciando sola la Titova". E Crespi: “Non ho mai avuto problemi a differenza dei miei colleghi”. “Te pensa per te" lo blocca la Balivo e lui riprende: "Non ho mai avuto critiche dalla giuria, avevo voti altissimi, lì ho lasciato un pezzo vero del mio cuore e finché non andrò a riprendermelo resterà sempre lì e mi mancherà un pezzo di cuore”. La Balivo gli chiede se si è pentito e lui: "In quel momento non potevo fare altro perché mi sono sentito tradito, ingannato e abbandonato l’ultima settimana. Ciò non toglie che con Ballando abbia trascorso i due mesi più belli della mia vita. Dovevo andarmene. Un giorno vorrei tornare a riprendermi il pezzo di cuore".

Con un discorso contorto, che a fatica la Balivo riesce a capire, Crespi afferma: “Per quanto amo Carolyn Smith mi auguro che quel pezzo di cuore le stia dando una mano nel momento molto brutto che sta affrontando. Voglio bene a tutti anche a Milly. Non avevo un problema, io mi allenavo sei ore e gli altri due", ma la Balivo insiste: “Il pubblico chiede cosa è successo”, Lorenzo Crespi la butta sul sentimentale: "No non lo dico, noi dobbiamo abbracciarci davanti al pubblico italiano, lo abbiamo abbandonato insieme, non solo io. Ci sono sempre dei motivi validi per una scelta del genere. Poco prima avevo fatto un passo doble da 50, però ero da solo, Natalia non era più con me, Milly e un autore non erano più con me da due settimane. Ero da solo da due puntate e da solo me ne sono tornato a casa". La Balivo lo rintuzza: "Se ti hanno lasciato da solo per esperienza dico che c’era un motivo. Spero che ti possa riprendere quel pezzo di cuore". Crespi conclude: “Lo dirò a loro cosa era successo direttamente e non tramite un programma”.