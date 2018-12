Ilary Blasi e la telerissa con Corona: "Non faccio pagliacciate"

Ilary Blasi, conduttrice del Grande Fratello Vip, ha rilasciato un’intervista a “Liberi Tutti” del Corriere della Sera, smentendo categoricamente che la lite con Fabrizio Corona al GFVip fosse concordata: “Non mi presto alle pagliacciate e non c’è stato alcun tradimento da parte di Francesco”. Poi svela che il suo concorrente “preferito” era Alessandro Cecchi Paone.

Ilary Blasi prima ha smentito il passaggio del testimone a Barbara d’Urso nella conduzione del Grande Fratello Vip nel 2019, poi ha ripristinato la verità dei fatti anche in merito all’affaire Corona. A “Liberi Tutti” ha dichiarato: “ho voluto ricordare a Fabrizio Corona che all’epoca del suo presunto scoop ero incinta di quattro mesi, alla vigilia delle nozze. Poteva saltare il matrimonio e rischiavo di perdere il bambino. Se la lite faceva parte di un copione prestabilito? Non c’era nessun accordo così come non c’era nessun veto alla sua partecipazione in trasmissione. Non mi presto alle pagliacciate”. E alla domanda se servisse ad alzare gli ascolti, la Blasi se la ride: “È stata la puntata meno seguita di quest’edizione. Se ci fosse stato un accordo lui se la sarebbe giocata meglio, non mi avrebbe detto tutte quelle brutte parole”.

La Blasi aggiunge: “Tra di noi non c’è stato alcun tradimento ne sono proprio certa. Qualcuno voleva fare del gossip alla viglia di un matrimonio in vista”. Lady Totti svela anche qualcosa sulla finale e sul suo concorrente preferito: “Lo scorso anno avevo scommesso su Daniele Bossari. Stavolta non so cosa accadrà, sono curiosa anch’io. Se facevo il tifo per qualcuno? Mi è dispiaciuto che sia uscito Alessandro Cecchi Paone: ha portato un po’ di cultura. C’è bisogno di concorrenti così”.