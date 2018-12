X Factor, Martina Attili è la prima eliminata della semifinale

Martina Attili non ci sarà alla finale di X Factor. E Manuel Agnelli perde un pezzo importante in vista della vittoria finale. La giovane interprete e cantautrice con "The Climb" di Miley Cyrus non ha convinto il pubblico ed è così la prima eliminata della semifinale di X Factor, in attesa di conoscere il nome del secondo escluso. Sospiro di sollievo per Leo Gassman della squadra di Mara Maionchi e Naomi, nel team di Fedez.