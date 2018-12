Su Boateng tergiversa. Melissa Satta nel mirino dei social

Melissa Satta è una delle ospiti di "#Cr4 La Repubblica delle donne" e Piero Chiambretti le mostra i tre fidanzati celebri: Daniele Interrante, Bobo Vieri e Kevin Boateng, attuale marito.

Alla vista della foto con Daniele Interrante, la Satta lo demolisce: “Povera me. Avevo 18 anni e me lo chiedo ancora perché. Mi chiedo come facevo a stare con lui”. Il ricordo di Vieri è migliore: “Questa è una relazione più cosciente, avevo 23 anni”. Chiambretti ricorda di averla incontrata tristissima in un hotel di Copacabana: “La storia stava tramontando?”. “Sì era il periodo in cui aveva deciso di andare a giocare in Brasile, una piccola parentesi. Sì era il periodo in cui ci stavamo lasciando”. “Adesso è felice con Boateng?”. E l’ex velina tergiversa: “Sì, ma io sono felice in genere e ho un figlio meraviglioso. I miei genitori non si sono mai espressi più di tanto”. Alfonso Signorini pungola: “Hai fatto gli auguri a Bobo che è diventato papà?”. “Mah non ci sentiamo più, però sì gliel'ho fatti, io non sono una che guarda al passato, non porto rancore né sono invidiosa, sono contenta per lui”.

Chiambretti la stuzzica ricordandole che ha dato al marito di Federica Nargi, Alessandro Matri del “panchinaro” e la Satta con atteggiamento supponente: “È un ragazzo che ha passato tanto tempo in panchina, ma non è dispregiativo, è la verità: non ha passato tanto tempo in prima squadra, ma non è un bidone. Ha vinto tanto, poi purtroppo nella vita non sempre sei in prima linea e devi saperti accontentare oppure puoi decidere di andare in una squadra minore e giocare più spesso. La Juve ha una bella panchina, non puoi dire che sono bidoni. Sono scelte personali”. Il conduttore prova a mettere pepe: “Lei è più un eccitante o un calmante per suo marito?”. “Entrambi” è la risposta della Satta.