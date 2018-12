Santarelli confessa l'epica gaffe col fuoriclasse Verratti

Elena Santarelli, soprannominata il "generale" per la disciplina sul lavoro, è stata ospite di Piero Chiambretti a “#Cr4 La Repubblica delle donne”. La malattia del figlio Giacomo non le ha impedito di mostrare il suo lato spiritoso e leggero: “Scambiai il calciatore Verratti per un cameriere. La cellulite? Non mi posso abbassare i pantaloni, ma ce l’ho!”.

Elena Santarelli e il figlio Giacomo

Elena Santarelli è bella fuori e si vede, è bella dentro e si capisce dalle sue parole, dal dolore composto cucito con la voglia di vivere. Per Piero Chiambretti è una regina di cuori per la forza con cui combatte per il figlio Giacomo colpito da tumore: “Io non mi sono mai definita mamma guerriera, siamo in tantissime. Io sono solo una portavoce grazie alla mia visibilità di un mondo e del progetto HEAL contro il tumore cerebrale in età pediatrica. Faccio il possibile come personaggio per portare aiuti alla ricerca e per condividere quest’esperienza. Non è facile perché la gente ci vede sorridere in tv e su Instagram, ma poi c’è una ferita enorme dentro che posso conoscere solo io, in parte mio marito (l’ex calciatore Bernardo Corradi) e gli amici più cari”.

Per sensibilità Chiambretti vuole chiudere il capitolo: “Facciamo gli auguri, ma di questo non vorrei parlare. Penso che si stia risolvendo nel modo giusto”, “Assolutamente sì, io sono molto positiva, serve il sorriso e l’allegria, mio figlio non mi ha mai visto triste e questo credo sia la carta vincente per arrivare presto all’obiettivo finale”.

Chiambretti le chiede: “Il web non perdona, come altri personaggi è oggetto di attacchi molto feroci, le hanno contestato a più riprese che va in televisione e non sta vicino a suo figlio. Mi sembra una stron**ta” e la Santarelli: “Ce ne sono tante. Ieri ero in ospedale non per me ma per un altro bambino e sua madre era truccata, profumata, preparata come è giusto che sia. Io vengo attaccata perché lavoro in televisione e a loro non viene detto nulla. Mi contestano che facendo spettacolo dovrei stare tutto il giorno al capezzale di mio figlio. Lui invece ha più energia di me e di tutto lo studio messi insieme. Sto con lui tutti i giorni dopo la scuola, dalle 3 fino alle 9 quando va a letto. Le cure al momento sono in day hospital, la mattina prendo il numeretto come tutte le mamme, faccio la fila per la chemio di mio figlio ed è una cosa molto strana perché fino a un anno fa lo prendevo per comprare il pane. Vorrei dire alle persone che lasciano sotto i profili, come quello di Nadia Toffa, commenti irripetibili, orribili che non devono giudicare, sono situazioni molto delicate. Dietro un sorriso, dietro una faccia serena, ci può essere una persona distrutta dentro. So che non dovrebbe importarmi, ma sono sensibile e mi ferisce, mi chiedo ‘davvero siamo circondati da queste persone?’”.

Elena Santarelli e l’epica gaffe su Marco Verratti

Chiambretti le domanda se non sia fastidioso essere la moglie di un calciatore famoso: “No perché, lui mi ha conosciuto che già lavoravo in televisione, adesso si arrabbia perché dicono tu sei il marito della Santarelli?”. La Santarelli è dolce e alla mano, sorride al ricordo di quando confuse il calciatore del PSG Verratti per un cameriere: “Ma io non ho l’album Panini a casa! Eravamo a Formentera con Paolo Bonolis e fece il nome di un ristorante che non conoscevo e lui mi fa questo ragazzo ha detto che se magna bene’. Indicò Verratti, ma non mi disse chi era, io vedo arrivare questo ragazzo con un vassoietto con due aperitivi e dissi ma perché sei il cameriere? Ci lavori?. La sfiga fu che ero con Paolo Bonolis e si è saputo in un nanosecondo di questa mia figura di m***a”. “Sì, si è saputo fino a qua” chiosa Chiambretti che però vuole sapere: “Corona dice che le ha pagato l’operazione al seno” e la Santarelli: “Ma quando mai! Assolutamente no, il bonifico è partito dal mio conto corrente”.

Elena Santarelli e la nemica delle donne: la cellulite

Elena Santarelli piace per la sincerità e l’autoironia: “Come è possibile che da madre non abbia la cellulite? Ora non mi posso abbassare i pantaloni”, “Nooooo per carità, lascia perdere” urla terrorizzato Chiambretti e la showgirl: “C’è Photoshop e ci sono le luci, ma se mi faccio la foto a mezzogiorno sulla spiaggia sembra che abbia 10 bucce d’arancia attaccate al sedere come tutte le donne. Mio marito mi dice prima di andare a letto ‘te le sei messe le creme?’ e io ‘no’ e ‘allora incamminati’. Ci metto 25 minuti a incremarmi, a massaggiarmi, è una lotta fra me e la cellulite. Ma certo che ce l’ho e ho pure 4 smagliature sul fianco destro e quello sinistro”.

Elena Santarelli e le squinzie

L’ultima domanda di Chiambretti è: “Quante squinzie hai incontrato nel mondo del calcio?” ed Elena Santarelli a sorpresa: “Eeeeehhhh…. ma la squinzia difficilmente vince, non arriva all’altare!”.