Grande Fratello Vip: trema Giulia Provvedi, esce Jane e Monte va in finale

Il Grande Fratello Vip 3 si avvia verso le ultime tre puntate: fuori Jane Alexander che riabbraccia Elia Fongaro, secondo finalista Francesco Monte e in nomination positiva “chi vuoi salvare?” Martina Hamdy, Walter Nudo e Stefano Sala. Pierluigi Gollini diffida il GF e salta all’ultimo momento l’ospitata di Deianira Marzano chiamata per un faccia a faccia con Giulia Provvedi.

Dal buio dello studio del GFVip, dodicesima puntata, spunta Ilary Blasi vestita da suora badessa sexy: accollata in severissimo camicione nero e stivali al ginocchio in latex rosso. Capelli di nuovo corti. Quest’anno al GFVip non gliene va bene una: le storie sono finte, gli ex inquilini sbeffeggiano il programma in diretta su Instagram (adesso è stato vietato), le sorprese sono deboli quanto un dente di latte e gli scherzi fanno cadere le braccia. Peggio è che ogni round lascia la fastidiosa sensazione di assistere a uno show fatto e finito, in cui il pubblico a volte ha diritto di voto, altre volte ha diritto al massimo a sgranocchiare un M&M’s mentre il Grande Fratello decide chi va in finale e chi vince.

Il GFVip in rosa shocking

Come d’abitudine il GFVip comincia con una clip dedicata alla non-fidanzata Giulia Salemi e al “super raccomandato” Francesco Monte. Lo ha definito così Striscia la Notizia pochi minuti prima e a fine serata si capisce il perché: è il secondo finalista per “elezione condominiale” (visto che c’erano potevano far votare direttamente gli autori). Fatto il ripassino del vuoto pneumatico, Ilary Blasi affronta il caso Gollini-Giulia Provvedi: “La scorsa puntata ti abbiamo messo al corrente di un gossip. Abbiamo ricevuto una diffida a tutela della privacy di Pierluigi Gollini per cui non possiamo parlarne. Però ti facciamo vedere il post che ha scritto su Instagram e alcuno stralci dell’intervista rilasciata a “Spy” (cioè Signorini) in cui dice che non ti ha mai tradita”. Al termine della carrellata, la Blasi le chiede come va e la Provvedi: “Sono stati giorni confusi, di alti e bassi, non avere alcuna notizia non è stato facile”. Dopo le lacrime per le presunte corna, ci si aspetta salti di gioia per quelle parole d’amore e invece: “Mi riservo di pensare a me fino alla fine del mio percorso, mi riservo di parlarne con lui. Nel mio cuore c’è scritto ancora il suo nome: quando ami, ami. Ilary, Alfonso vi ringrazio per avermi detto che bisogna essere forti anche da soli. Io resto, non mollo, finché il pubblico lo vorrà mi godrò questo GF che capita una volta sola nella vita”. In verità, nessuno le ha mai suggerito di uscire. Non è mica Luca Onestini. Intanto Deianira, blogger sfortunata con i reality quanto Monte (ha sfiorato sia l’Isola sia la prima serata del GFVip), sostiene su Instagram di essere stata censurata: “Ero qui al Grande Fratello ed ero pronta ma si vede e confermo che la censura non è solo in politica, stasera non potrò dire la mai verità in tv ma presto saprete tutto, ve lo prometto”. E’ stata bloccata dalla diffida legale di Gollini al quale vanno i nostri più sinceri ringraziamenti.

Il GFvip e Justine Mattera

A Ilary Blasi e Alfonso Signorini resta il cerino di un buco in scaletta che sarà riempito allungando e stiracchiando i vari blocchi. Jane Alexander, a rischio eliminazione, incontra l’amica del cuore Justine Mattera che ha le idee chiare sul fattaccio: “Ha fatto quello che ha detto il suo cuore e ha seguito il suo istinto. Il fidanzato è brillante, molto disponibile, bravissimo ragazzo, ci sono rimasta male”. Interrogata sull’argomento, Jane resta abbottonata come un cappotto con la Tramontana: “Se è finita la storia con Gianmarco? Me lo tengo per me, non è il posto giusto per parlarne. Puoi chiedermelo, ma penso che sia giusto parlarne prima con lui. Penso che sia evidente che da parte mia ci sia un altro interesse”, Signorini non la prende benissimo: “Penso che sia educato rispondere, che sia il minimo sindacale visto che questa storia ci esce dagli occhi dopo otto puntate”. E Monte-Salemi no?! E Giulia che ha appena finito di dire “Non mi esprimo. Mi riservo di parlarne con il mio fidanzato?”. L’attrice ascolta l’intervista di Gianmarco dalla d’Urso e precisa: “Ero sicura che la pensasse così, al suo posto avrei detto lo stesso. Ma io rifarei tutto. E’ stata una bella storia”. Già parla al passato e non vede l’ora di varcare la porta rossa e partecipare all’evento fissato per il 27 novembre e mai rimandato. Jane incontra Justine Mattera: “Gianmarco ha sofferto tantissimo, io so che non eri felice. Credo che bisogna seguire il proprio cuore, ma sono molto diffidente. Credo che qui tu abbia vissuto un sogno, non la realtà. Pensa un paio di volte in più”. Elia è l’Enigmista Veneto: “Bellissimo incontro tra due amiche. Condivido quello che ha detto Jane, mi dispiacerebbe se uscisse, ma la rivedrei molto volentieri”. Per Ilary Blasi: “E’ una donna molto coraggiosa”, di diverso avviso Signorini affatto persuaso da questo feeling: “La vedo meno sicura e forse ha bisogno di rientrare in contatto con la realtà”.

Il GFVip e il déjà vu

C’è anche una sorpresa per Uolter Nudo: si tratta del fratello più grande al quale è legatissimo. Vive in Messico e gli manda un video messaggio: “Strong, strong”. Una scena già vista. Dove? All’Isola dei Famosi nel 2003 quando Nudo vinse a sorpresa.

Il GFvip e il terrore corre sul filo

Jane Alexander viene eliminata ed Elia Fongaro non si lascia andare né a trenini di Capodanno, né a scene di giubilo. Nemmeno al sorriso di chi ha trovato lo shampoo giusto per capelli secchi e ribelli. Signorini getta benzina sul fuoco: “Non ho perso di vista Elia e aveva la faccia da funerale”, “Preferisco non rispondere” e il direttore si indispettisce: “Va bene il bel tenebroso, ma gratta, gratta non c’è proprio niente. Nessuna emozione, il vuoto pneumatico, ha la faccia di plastica altroché. Che palle!”. Che finezza. Ilary Blasi la butta sul ridere: “Dai Elia che tra poco è qui” e Daniela la Marchesa dice la prima verità di tutta la sua nobile vita: “E’ quello il problema!”, Cecchi Paone: “Non vorrei dire ‘l’avevo detto’”, Eleonora Giorgi: “Jane è molto assertiva”. E pensare che tutte queste vipere sono state sbattute fuori a favore dei “medio man”.

Il GFVip e Andrè Breton

Come si inganna il tempo quando non c’è alcun argomento? Con una supercazzola con svicolamento a destra che non fa ridere nessuno. Hanno preparato una finta intervista da Silvia Toffanin e montato alcune clip in cui Ivan Cattaneo fa credere a Giulia Salemi di essere innamorato di Francesco Monte e di averlo baciato sotto il piumone. Uno scherzo talmente surreale che Andrè Breton avrebbe potuto utilizzarlo come esempio nel suo Manifesto del Surrealismo. La Salemi, che pare “svapata”, ma non lo è, non ci casca neppure per un secondo. Si lascia però sfuggire: “Voi dite così, ma non so quanto Francesco sarà contento di vedere questi video”. Quello che era iniziato come uno scherzo potrebbe trasformarsi in una tragedia, in un boomerang e così dallo studio fingono di non sentire. Ivan Cattaneo rientra in casa, recita male proprio come il tarantino e alla fine scatta il bacio: “Ilary la lingua l’ha messa” fa sapere Monte.

GFVip e il secondo finalista

Con il sistema della catena, i vip devono indicare chi non si merita la finale. Parte Martina Hamdy (pesca la piramide con bollino nero) che esclude Uolter Nudo, l’italocanadese elimina Stefano Sala che fa fuori Giulia Provvedi perché “Francesco in quest’edizione ne ha passate di tutti i colori e merita la finale”. Ma chi? Ma dove? Ma cosa? Direbbe la Marini addentando una cotoletta. Adesso però è chiaro perché Striscia lo ha definito il “super raccomandato”. In confronto Cecilia e Jeremias Rodriguez sembrano due che hanno ricevuto una segnalazione da un conoscente della sorella della nonna del capo risorse umane di Mediaset. Monte ringrazia: “Non me lo aspettavo, ma dico grazie, vuol dire che ho trasmesso qualcosa di bello a loro”. Infatti, solo a loro. La Blasi convoca un secondo gruppo e la catena parte con Andrea Mainardi. Lo chef non manda in finale Benedetta Mazza “perché poteva dare di più a questo GF”, la ragazza ci pensa più di Walter Nudo, ma guarda caso alla fine manda Giulia Salemi in finale. Signorini: “Posso dire? Sono i due finalisti più scontati della storia del reality”. Eh sì: in noia veritas. Questo insegna che una storia in un reality aiuta ad andare avanti. Non importa che sia vera o falsa, basta che ci sia. D’altra parte Monticello aveva imboccato la stessa strada all’Isola dei Famosi, fu Eva Henger a fargli saltare i piani con il “canna-gate”.

Il GFVip e gli errori

Dopo l’elezione in finale della reginetta del ballo e del suo principe, Eleonora Giorgi asfalta Giulia Salemi: Non capisco, è stata una degli elementi più noiosi del GFVip. E’ una scelta di lobby”, dura anche la Marchesa: “Avrei evitato il cogito, il far finta di pensare da parte di Benedetta,direbbe Lapalisse, era lapalissiano”, Enrico Silvestrin si mangia il microfono: “Esponetevi ragazzi, esponetevi. Che puntata è? La penso come Daniela la Marchesa”. Pure Maurizio Battista: “Ti piace vincere facile” e Ivan Cattaneo: “Abolirei la parola percorso, basta con sto percorso, la usano quando non sanno cosa dire, non se ne può più. Che dicano ‘viaggio, avventura’, ma che è sto percorso?!”. Cecchi Paone: “Il prossimo a saltare è Walter”. Il vero GF è in studio.

Il GFVip e lo scannatoio

Ilary Blasi dà il via a tre prove e la coppia vincitrice di ogni gioco deve fare un nome da mandare in nomination. Un anno fa c’erano talmente tante dinamiche che non si vedeva una prova, quest’anno pare Giochi senza Frontiera. La terza prova “lecca la parola” sul plexiglass è elegante quanto gli spot cinesi di “Dolce&Gabbana”. Andrea: “Ho la lingua calda dopo 60 giorni”, Ilary: “Lecca bene”, Lory Del Santo: “C’èp scritto cu*o?” eSignorini: “La classica leccata di cu*o”. In nomination positiva vanno Martina Hamdy, Walter Nudo e Stefano Sala..

Il GFVip, Stefano Sala, Dasha e la terza incomoda

Il settimanale “Oggi” ha anticipato che Dasha, fidanzata di Stefano Sala, sarebbe in dolce attesa, ma l’argomento non viene neppure sfiorato (sarà perché non è anticipazione di “Chi”?) così ci tocca Benedetta Mazza: “Parto da questo dogma, voglio molto bene a Stefano. Sono amica e basta”. Lady Totti mostra un confessionale di Lory Del Santo e si scatena l’inferno. “Non volevo dire che questa storia li ha favoriti. Volevo dire che li ha fatti emergere come personaggi e che saranno ricordati per questo”, Signorini l’attacca: “Lory fai sempre così: dici una cosa e poi sostieni che volevi dire un’altra, ti arrampichi sugli specchi”. Silvia Provvedi annuisce con protervia al cazziatone dell’amico Signorini che se ne accorge e le domanda: “Silvia tu che ne pensi? Non mi deludere mi raccomando” e quella: “Lory è contraddittoria, in confessionale dice una cosa e a noi un’altra. Possibile che capiamo sempre male?”. Stefano Sala balbetta e sgancia una battuta preparata al corso per attori del Cepu frequentato insieme a Monte: “Non ci sto capendo una Mazza. Non Benedetta”.

Il GFVip e il sipario strappato

Finalmente cadono le maschere. Silvia Provvedi non usa mezze parole: “Fai sempre confessionali equivoci Lory, siamo tutti scemi secondo te? In puntata ritratti. Ma cosa significa che non so niente di come funziona la tv? Io sono qui per portare me stessa. Perché non parli di persone, ma di personaggi?”, la regista cerca di spiegarsi senza alzare la voce: “Ma è così che funziona la tv, io sarò ricordata per la mia storia, loro per questo”, Walter Nudo la difende: “Personaggio non è da intendere male, personaggio e persona corrispondono qui dentro”, ma la Provvedi con fare strafottente si alza e ne va: “seee, ciaooo….”. Il cuore e l’umanità secondo Le Donatella, capitolo 1, paragrafo 3. Alfonso Signorini gongola: “L’accusano di incoerenza. Sono passate 12 puntate e finalmente li abbiamo smascherati”, “Era ora” osserva la Blasi. Tardi, aggiungiamo noi.

Il GFVip e Benedetta Mazza

Questa volta tocca a Benedetta Mazza ricevere una sorpresa ed è la mamma: “Sei entrata nel cuore di tante persone e il tuo grande amore arriverà”. Ok, saluti.

Il GFvip, Jane Alexander e il frullatore

Jane Alexander entra in studio quasi all’una. Vede i suoi best moment e afferma: “Mi sento molto forte. Non sono spaventata dalla vita reale. E’ ovvio che debba fare chiarezza. Ho pensato tantissimo da quando sono entrata, il GF è un frullatore. Ho immaginato varie cose e sono pronta a gestirle. Ma dov’è Elia? Non lo vedo”. Entra accompagnato da una musichetta da soap e lei, come in una soap, corre ad abbracciarlo. E’ subito limone: “Finalmente” dice Elia e Ilary commossa: “Oh abbiamo visto un bacio” e Signorini: “Miracolo”. No, quello serve a Monte e Salemi.

Il GFVip e l’incoronazione (scontata) di Monte

In precedenza, i vip sono stati portati ognuno in una stanza e hanno votato il secondo finalista mettendo la scheda in un’urna. All’una di notte Ilary Blasi procede allo spoglio e il nome è ovviamente quello di Francesco Monte. Perché Silvia Provvedi è passata per le forche caudine del televoto e Monte no? Perché il pubblico non ha potuto scegliere? Magie del GFVip.

Il GFVip night e i baci

Ilary Blasi li manda a vivere tutti insieme in caverna e Giulia Salemi, vestita come un enorme Mon Cheri scartato, scambia con Francesco un’infinita serie di baci a stampo. Simili a quelli che si danno a un cucciolo di cane.