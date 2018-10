L'ex velino Elia massacrato pure da Cecchi Paone

Elia Fongaro è al centro delle critiche della casa del Grande Fratello Vip per il feeling con Jane Alexander. Dopo la sfuriata di Francesco Monte, il modello deve subire la ramanzina di Ela Weber e l’aggressione verbale di Cecchi Paone: “Ci fai o ci sei?”.

Il piccolo mondo della casa di Cinecittà ruota intorno a Elia, il modello tanto criptico quanto enigmatico, tanto complicato quanto sensibile. E’ un caso perché gli inquilini non capiscono se sia tonto o uno bravo a fingersi tonto. Non capiscono se sia furbo o no, sanno solo che è molto forte al televoto. E questo li manda su tutte le furie. Ela Weber è molto affezionata a Jane Alexander e non vuole vederla soffrire così, in cucina, ha messo Elia al corrente delle sue perplessità: “Ho delle riserve, non vorrei che tu la stessi strumentalizzando per avere maggiore visibilità. E’ una persona a me cara anche se non la conosco benissimo ed è un po’ fragile”, Elia ha risposto: “Sei libera di pensare quello che vuoi e non posso convincerti né ho bisogno di convincere qualcuno però ti chiedo di estraniarti e pensare per un attimo che questa cosa potrebbe essere controproducente per me. Se fossi così bravo a recitare sarei in un film internazionale”, “Adesso non esagerare con il tuo egocentrismo. In questo mondo anche le cose controproducenti danno notorietà” ha replicato la Weber e l’ex velino: “Ti sembra che io abbia bisogno di strumentalizzarla? Però rispetto quello che dici perché non mi hai aggredito, hai fatto le tue osservazioni tranquillamente. Io prima di entrare ho sofferto molto e soffro ancora, sono uscito devastato dall’ultima storia” e la Weber, tra i personaggi più acuti ed educati dell’abitazione: “Ecco… allora se sai cosa vuol dire soffrire, sai cosa vuol dire star male… Io non lo so come sei anche se adesso che hai fatto un accenno importante ho visto del dolore nei tuoi occhi, vedo una realtà che non mostri. Ho grande affetto per Jane… ci siamo un po’ capiti vero? Non è un pregiudizio legato alla differenza d’età, non sono così bigotta. Ma sono la prima a dirti che mi dispiacerebbe se giocassi con i sentimenti di una persona”.

Gli occhi di Elia si sono velati di pianto, Jane si è avvicinata e gli ha chiesto cosa fosse successo e mentre lo spiegava, Alessandro Cecchi Paone è entrato a gamba tesa: “Comunque Jane, tu dovresti saperlo meglio di me, se ogni volta che è solo, te ti avvicini nessuno si avvicinerà a lui” e l’attrice ironica: “Forse perché non voglio che nessuno si avvicini a lui”, “Mah..” ha detto Paone andando via. Poi è tornato e alla richiesta di argomentare la sua sparata, il giornalista ha perso la testa andando a due cm dalla faccia di Elia: “Ambè, mi sembra tutto molto chiaro. Se è il tuo compagno devi definirlo tale altrimenti gli fai del male, tu fuori hai un promesso matrimonio (non è esatto, le è stata fatta un proposta improvvisata una settimana fa, nda) e un figlio piccolo. Lui se non passa del tempo con gli altri sarà odiato”.

Il giovane, visibilmente irritato (le mani tremavano e stava per scattare) gli ha fatto notare che stava esagerando e che si era accorto che aveva cambiato atteggiamento nei suoi confronti. Per tutta risposta Paone se l’è mangiato vivo: “Dopo la tua battuta razzista di ieri (quella sulla tarantinità), io non parlo con i razzisti. Io ero venuto con una missiva di amici comuni, di persone che conosciamo per dirti di non sfruttare Jane. Adesso ti dico: o fingi di essere cretino o sei cretino davvero”. Cecchi Paone non ha risolto l’amletico dubbio: “ci fai o ci sei” ed è andato via. Elia e Jane sono rimasti basiti e si sono spostati sul divano dove li hanno raggiunti Ivan Cattaneo (in versione consolatoria dopo aver detto che il ragazzo ha giocato sporco facendogli credere di non essere completamente etero, nda) e Lory Del Santo. L’attrice ha domandato cosa fosse accaduto ed Elia ha spiegato di essere ancora sotto choc per l’aggressione verbale: “E’ venuto a due cm, ha superato la distanza normale, sono stato un signore, non so cosa mi abbia fermato da usare le mani. Parla in modo così categorico, ma ricordiamoci ‘one man, one vote’, uno vale uno” e Jane: “Hai fatto bene a non reagire. E’ partito accusando me: dovevo definire Elia il mio compagno oppure pensare che fuori ho un figlio e un promesso matrimonio. A parte che non è così, ma è una proposta, poi ha visto il video in cui dico certe cose… non cac**se il ca**o, dove si capisce che io mi voglio sposare? Non mi aspettavo tanta veemenza” ed Elia: “Sta diventando una telenovela, sono gli altri che stanno facendo tutto. Tra di noi è tutto chiaro, non abbiamo fatto proiezioni o discorsi, è tutto disinteressato, sentito, c’è feeling senza calcoli e strategie, non c’è premeditazione. Io non so neanche dire come ci siamo avvicinati, ma è successo. Se c’è qualcosa che non deve essere studiata e calcolata è la nascita di un sentimento. Mi ha trattato come una nullità, come se io fossi succube di Jane. Anche Ela mi ha espresso i suoi dubbi, ma l’ha fatto con educazione e nei limiti, lui ha esagerato. E poi se fossi un così bravo attore sarei in un film internazionale anziché qua. Jane mi piace me altrimenti non starei facendo tutto questo casino. Sembra che queste aggressioni siano studiate a tavolino. Gli ho fatto presente che il suo atteggiamento verso di me era cambiato, da protettivo a violento. Non è stato tanto quello che ha detto, ma il modo cattivo in cui l’ha detto”. Jane è provata: “Non capisco perché se l’ è presa tanto con noi e con lui in particolare”, mentre Ivan: “Sembrava così tranquillo e pacioccone”.

Elia ripete alla Del Santo: “Sono entrato devastato, devastato. Sono molto ermetico sui miei fatti personali. Da quella storia ne sono uscito con le ossa rotte, soffro ancora, per la privacy non posso dire di più. Esco da una storia con una persona che ho amato molto e che merita stima e considerazione. Ho le mie colpe, non ho saputo leggere certe situazioni, ma sono stato di me**a, altrimenti non sarei qua, ma negli Stati Uniti. Non ho dormito per mesi”, poi si interrompe: il ricordo lo annichilisce. Jane lo consola, ma il web si spacca tra chi lo crede un grande stratega (“piange senza lacrime”) e chi lo annuncia vincitore del GFVip 3. Ha già trionfato perché a distanza di un mese Elia Fongaro resta indecifrabile come la lingua indo o il manoscritto di Voynich.