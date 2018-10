Silvia Provvedi in lacrime, Ilary Blasi fa a pezzi Corona

Confronto a distanza tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona al GFVip3. La gemella de “Le Donatella” viene chiamata in mistery room e bombardata con spezzoni dell’intervista di Fabrizio Corona che la umilia: “Non l’ho mai amata. Anche solo camminare vicini sembriamo ridicoli. E’ vero che mi è stata vicina in carcere, ma non ero mica un signor nessuno. I miei due amori sono stati Nina Moric e Belen” e amenità varie.

La Provvedi incassa e rilancia: “Sono stata io a non voler più lui e non il contrario, ho valori che probabilmente lui non ha. Io ci ho creduto, ho amato e smesso di amare una volta che ho preso coscienza che l’uomo che ho lasciato un anno e sei mesi prima non era più lo stesso. L’ho presa umanamente in quel posto”, Signorini ha uno spiegone a tutto: “Mi dispiace perché quando il portone del carcere si è aperto c’eri solo tu. Mi piace illudermi che Fabrizio (non dice il cognome come se si trattasse di un divo) davanti alle telecamere abbia fatto il personaggio e non la persona”, ma la Provvedi lo corregge: “Eh no, le parole fanno male. C’è un canzone di Giorgia “Oro Nero” che dice "non solo gli schiaffi, ma anche le parole fanno male", bisogna saper dosare le parole. Dopo che ci siamo lasciati, ho incontrato persone veramente speciali e lui non farà più parte della mia vita. Non lo nomino nemmeno più, non mi viene”.

Applausi e sostegno dal pubblico, ma a stupire è Ilary Blasi: “Sei una ragazza giovane e hai una vita davanti. Ti guarderai indietro e sorriderai, magari canterai la canzone "Viva la libertà" proprio come faceva il tuo amico” (si riferisce al video in cui l’ex paparazzo cade in bicicletta mentre canta). Lady Totti blasta Fabrizio Corona.