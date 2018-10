Silvestrin come una furia contro il Grande Fratello: "Sleali..."

Enrico Silvestrin è tra i concorrenti maggiormente divisivi di questa terza edizione del Grande Fratello Vip. L’ex conduttore di MTV oscilla tra i pettegolezzi più biechi e le dediche commoventi al figlio di 7 anni. L’ultima diretta però ha scatenato la sua furia contro il Grande Fratello colpevole, a suo giudizio, di montare solo le parti in cui appariva prevaricatore e aggressivo.

A caldo Stefano Sala gli ha spiegato la sua nomination e quello: “È normale che mi nomini se mi fanno vedere sempre in quel modo. L’ho capito subito dal montaggio che giocavano contro di me”. Silvestrin si è sfogato anche con Francesco Monte: “Sembravano una gang, dov’è finito il resto mio? La parte dove mi diverto? Di me hanno raccontato solo il peggio e non altro. Il GF mi doveva proteggere, invece mi fanno la domanda perché avevano il colpo in canna della clip e così non mi sta bene. Sei tu che hai in mano il mio destino e mi devi tutelare invece appaio rissoso. Se mi devi far uscire così non ci sto. A loro fa comodo, ma non uso la mia faccia, la mia carriera e il mio spessore per fargli comodo. Così non mi sta bene. Ho uno spessore e finora quello non si è mai visto”.

Monte però gli ha ricordato che sono ripresi 24 ore dalle telecamere e che il pubblico a casa vede tutto, ma Silvestrin non ha demorso: “Appunto perché hanno in mano 24 ore di girato, non dovrebbero fare quei montaggi. Il Gf decide di me e allora io da domani sto zitto, non apro più bocca e vediamo”. Non è la prima volta che un inquilino della casa di Cinecittà si lamenta per il taglia e cuci delle immagini, prima di Silvestrin, era toccato a Giulia Salemi brontolare per un RVM in cui veniva ricordata come la smutandata di Venezia.