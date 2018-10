Colpo basso della Balivo e Roberta Capua non si trattiene su Frizzi

Roberta Capua si commuove al ricordo di Fabrizio Frizzi. La bella conduttrice, ospite di Caterina Balivo a "Vieni da me", ha raccontato la sua vita e la sua carriera nel non originale gioco de "La Cassettiera". Dopo aver rivelato un retroscena su Maurizio Costanzo: "A Buona Domenica non voleva condurre certi blocchi e mi diceva fallo tu”, ha pianto lacrime copiose e sincere alla vista di uno sketch con Fabrizio Frizzi, galantuomo della tv, rivalutato moltissimo dopo la sua scomparsa. L’ex Miss Italia non è riuscita a trattenersi e asciugandosi gli occhi ha commentato: "Questo è un colpo basso. Gli volevo molto bene".