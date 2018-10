L’Eredità "scotta", Insinna torna ai pacchi di Affari tuoi?

L'Eredità che scotta. Non parliamo di un patrimonio milionario, ma del programma di Rai1 che fino allo scorso anno era condotto dall’amatissimo Fabrizio Frizzi. Al suo posto, viale Mazzini, ha scelto Flavio Insinna (ex conduttore dei “pacchi” di Rai1, cancellato dai palinsesti televisivi). Adesso sembra che ai piani alti dell’azienda televisiva di stato si parli già di un turnover. Il motivo? Nella primavera del 2019 potrebbe tornare Affari tuoi: un usato garantito, parlando in termini spiccioli, nel panorama tv, e alla conduzione potrebbe andare proprio Insinna. E chi potrebbe prendere le redini del programma? Forse Gabriele Corsi, famoso per la sua partecipazione al Trio Medusa, reduce del successo estivo con la conduzione del game serale di Rai1. Sarebbe bastato questo per far meditare i dirigenti Rai sull’affidamento di un programma al bravissimo Corsi. Che potrebbe prendere “L’eredità” di Insinna.

La voce del ritorno di “Affari tuoi”, per anni condotto da Paolo Bonolis (con ascolti record) e anche dal bravissimo Insinna, circola ormai da settimane. Ricordiamo che quel format, è stato sostituito da “I soliti ignoti” di Amadeus (che tra l’altro sta andando benissimo in termini di share) dopo la guerra intestina a suon di share con “Striscia la notizia” di Antonio Ricci. «Il ritorno di “Affari tuoi” sarebbe un vero pacco», mormora una fonte che vuole restare anonima. Ma per adesso si tratta di un’indiscrezione. Nulla di più.