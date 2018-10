Diretta ad alta tensione, volano insulti e minacce. Merola fuori dalla Casa

Lite trash al Grande Fratello Vip 3. Maurizio Battista ed Enrico Silvestrin contro Valerio Merola, per l’occasione in completo quadroni trattoria e scarpina alla Briatore. Si accusano reciprocamente di essere scorretti e pieni di prosopopea. In diretta, l’ex vj di MTV attacca a testa bassa: “Racconta avventure erotiche con persone morte,lo trovo volgare, brutto e sciovinista. Le donne non le compri, non le porti in albergo”. Merola scuote la testa: “Siete soci, volete comandare”.

Battista ha il solito infernale ghigno e, sollecitato più volte, esplode: “Non sa dov’è la sensibilità. Sei antico. Se io esco adesso non mi cambia niente, te sei un poveraccio. Se resta lui, me ne vado io”. Durante la pausa pubblicitaria, Merola dice con aria disgustata al comico: “Pezzo di m***a”. E Silvestrin: “Pezzo di me**a sarai tu. Se non ti mena lui, lo faccio io. Così faccio quando si toccano i miei amici”. Valerio Merola fa la vittima: “Prendete i filmati, ha minacciato di picchiarmi”. Di lì a poco viene eliminato ed esce senza salutare i due sodali.