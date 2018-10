A "Tu Sì Que Vales" Maria De Filippi perde il controllo e mortifica la cantante

Maria De Filippi perde il proverbiale aplomb e fa il gesto dell’ombrello a "Tu Sì Que Vales", il programma del sabato sera di Canale 5. L’esibizione del duo con le ali Nina e Frank non è piaciuta ai quattro giudici che si sono espressi con 4 no, a Iva Zanicchi e al pubblico che ha fischiato la performance. La donna ha invocato l’Apocalisse tuonando: “Non ci sarei venuto qui. Il talent non fa per me. Voi siete pagati per stare lì. Siete lo stesso pubblico ogni anno. Che venga l’Apocalisse per tutti e invoca la distruzione per il mondo. Io qua non ci vengo più!”.

Rudy Zerbi e Teo Mammuccari l’hanno invitata ad andarsene, mentre gli spettatori hanno reagito con veemenza urlando “fuori, fuori” e quella ha fatto il gesto dell’ombrello e il dito medio. Maria De Filippi, che aveva osservato furiosa la scena, è intervenuta: “Scusa, posso dire una cosa?”. E Nina: “Mi dispiace per Maria De Filippi, tesoro lo so voi siete a posto, non c’entrate niente”. E la De Filippi: “No, no, siamo noi ad averti detto no, 4 no, fallo a noi questo (e fa il gesto dell’ombrello più volte) non a loro! E che ca**o, tira fuori le p***e!”. Il siparietto è stato volutamente mandato in onda visto che il programma è registrato negli studi Titanus di Roma.