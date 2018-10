Scandalo Sara Affi Fella, l'ex devastato torna in studio. La De Filippi senza pietà

Nicola Panico, ex fidanzato di Sara Affi Fella, ha raccontato i retroscena del prolungato raggiro a Maria De Filippi e alla redazione di "Uomini e Donne".

Il 30enne entra in studio e inizia a fornire i dettagli dell’arzigogolata e scandalosa messinscena tra Venafro, Roma e Torino. Miglior attrice protagonista Sara Affi Fella, miglior coprotagonista la famiglia. E sadicamente la regia a intervalli regolari mette in primo piano l’immagine della 21enne di Venafro. “L’ho fatto solo per amore, non ci ho guadagnato un centesimo. Ero innamorato e credevo a tutto quello che mi diceva” è l’inizio di Nicola Panico che prosegue: "La famiglia sapeva tutto e la copriva. L’ha incappucciata e le ha messo gli occhialoni per portarla a Torino. Mi hanno mandato le foto, ma lei negava, diceva che era a Milano. Invece era con il calciatore. Dovevano andare a convivere. Io mi sarei preso una coltellata al posto suo, mi sarei ammazzato per lei. Quando è stata male ho avuto paura di perderla. Dopo l’operazione ha cercato me, faceva il mio nome e i genitori le dicevano di tacere. Sono andato a casa sua e aveva il drenaggio del sangue e io che ho la fobia del sangue le sono stato vicino. Mi sono annullato finché non ho scoperto tutto lo schifo. Ha fatto tutto per i follower, diceva che poi ci saremmo sposati”.

Maria De Filippi è furiosa, ma si trattiene e trova un modo alternativo per dire che è una delle peggiori poraccitudini viste nel suo dating-show: “A Sara non manca niente, è una bellissima ragazza, la famiglia non vive in miseria, non capisco. Mi lascia perplessa che l’abbiano coperta. Si può capire solo se è stato per soldi. Altrimenti perché ? Boh. E perché dopo che si è lasciata con Luigi a giugno non siete tornati insieme?”. “Perché voleva aspettare. Mi diceva che non era bello per le apparenze. Intanto stava con quest’altro e la famiglia l’aiutava, ma se facevao’ panettiere o o' muratore non l’accettava questa situazione la famiglia. Io non me la sarei mai venduta, ma quello era un giocatore di seria A”.

Luigi e Lorenzo, i due ex corteggiatori di Sara sono sconcertati, ma non particolarmente sorpresi, anzi questa verità spiega molte stranezze del comportamento di Sara durante il Trono. Panico continua: “Se mi diceva di andare in guerra, io mi mettevo le bombe addosso. Credevo a tutto. A me diceva che Luigi non era interessato ,che era falso. Mi diceva che non si era mai baciata e che sapeva che sarebbe stata massacrata nella puntata di settembre perché la redazione voleva mettere sul Trono Luigi e doveva farlo apparire bene”, “Non è vero che non ci siamo baciati, ti ha detto una caz***a. Anche nell’ultima puntata lei ha cercato di spalare me**a su di me dandomi la colpa” è la risposta del tronista.

Le bugie di Sara risalgono addirittura a Temptation Island dove partecipò in coppia con Nicola: “A un certo punto mi ha detto che era in crisi e quando una donna dice così, c’è da ipotizzare delle corna – prosegue l’ex tradito -. Mi diceva che a Temptation la redazione mi voleva massacrare perché la voleva già sul Trono, che i tuoi collaboratori le avevano fatto il provino per il trono e che quindi io non potevo esserci. Che dovevo capire che tutto era un film e lei era Chanel”. La De Filippi nega la circostanza ricordando un particolare: “Nicola se avessimo voluto metterti in cattiva luce, avremmo mandato in onda certi filmati”.

Panico dà anche una spiegazione del cambiamento della riccioluta bugiarda: “A me Temptation mi ha rovinato perché ho capito che l’amavo follemente. Davo le testate al muro e facevo lo sciopero della fame, non mi lavavo nemmeno i denti nei quattro giorni in cui non ci siamo visti prima del secondo falò. Se mi avesse visto meno attaccato, non avrebbe preso il sopravvento. Poi dalla sua amica Valeria Bigella ho saputo cose schifose, da brividi”.

La De Filippi cerca di capire: “Tu hai parlato quando l’hai vista con un altro. E adesso che tu hai raccontato tutto come reagirà?”. “Lei ha cambiato tutti i numeri per non parlare con me. Ieri pomeriggio mi ha chiamato uno della sua famiglia pregandomi di non farlo, di pensare a loro e io: voi non vi siete preoccupati di me. Luigi ti chiedo scusa, io mi sono accorto che c’eri rimasto male e che eri sincero solo quando ho visto il video”. Lorenzo: “Cioè fatemi capire: stava con te, con lui e con Luigi! Alla faccia della donna all’antica. Non mi sento di condannarlo, non sembra un baccalà, ma lei ha ingannato molto bene tutti noi”, Luigi è più amareggiato: “A me in sette mesi non ci hai mai pensato”. Nicola sottolinea di non aver preso un euro: “Le hanno levato tutti i contratti, ma la cosa peggiore è che io mi trovo senza amore”. Apriti cielo! Gianni Sperti interviene a gamba tesa: “Sei stato complice di una truffa, sei l’esempio che chi sputa in cielo in faccia gli ritorna”, per Tina Cipollari: “Una ragazza di 21 anni che ha bisogno di questi mezzi, fa… ma lasciala al calciatore!”, Luigi Mastroianni precisa: “No, non hai perso l’amore. Voi avete perso la dignità, tu perché l’hai assecondata, lei perché ha fatto più schifo degli altri. Piuttosto che perdere la dignità e fare queste cose, vado a zappare la terra a Catania”. Maria De Filippi gira il coltello nella piaga: “Se non ho capito male era solo una questione di soldi. Mi dici che ha chiuso dei contratti, suppongo che l’unico vantaggio che ne abbia tratto sia quello”.

A proposito di chi sia più cervo a primavera tra lui, il giocatore Vittorio Parigini e Luigi, Nicola Panico precisa: “Il 27 agosto ci siamo baciati e siamo stati insieme, il giorno dopo fa un'Instagram Stories e penso che sia dedicata a me, poi un’altra e baccalà penso ancora sia per me. Invece era tutto per lui. Alle amiche diceva di fare delle storie su Instagram per farmi credere che fosse con loro, invece era a Torino con lui”. E il giovane Mastroianni esplode: “Non è che è passata per una poco di buono, è una poco di buono”.

La De Filippi ammonisce: “Non andiamo sugli insulti. Non l’abbiamo più sentita e cercata e lei non ha cercato noi. Per me basta così”. Il colpo di grazia lo dà Gianni Sperti: “Non mi è mai capitata una persona più schifosa”. Ancora una volta però resta un dubbio: Tina sente puzza di business prima che uno entri in studio, Gianni è stato soprannominato “Telefono Sperti”, possibile che la redazione sia sempre come la moglie tradita? Cioè l’ultima a sapere?