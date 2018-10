Ivan Cattaneo è fuori controllo: lingua in bocca a Francesco Monte

Ivan Cattaneo fuori controllo al GfVip. Stanotte, complice qualche bicchiere di troppo, il cantante ha iniziato a baciare le donne e poi gli uomini arrivando a infilare la lingua in bocca a Francesco Monte.

Ivan Cattaneo potrebbe aver esagerato. Evidentemente brillo ha sbaciucchiato i concorrenti del Grande Fratello Vip. Le donne sono state baciate per finta, mentre il judoka Fabio Basile ha rifiutato il giocoso approccio e l’ex velino Elia Fongaro ha opposto un serioso no: “devo capire il limite”. Ivan, non contento, ha esortato Elia a baciare Silvia Provvedi ma davanti al rifiuto, ci ha pensato in prima persona per poi passare a Giulia Salemi e Francesco Monte.

Proprio il modello tarantino è stato preso di sorpresa: bacio con la lingua. L’ha confessato poco dopo agli altri coinquilini: “Ivan mi ha infilato la lingua in bocca, capite? Dai non è normale che una persona lo faccia così” e ovviamente la Salemi con quello slang fastidioso ci ha riso su: “lingua power, bravo Ivan”.