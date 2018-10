Alessia Marcuzzi e Nadia Toffa travolte dalle polemiche

Alessia Marcuzzi e Nadia Toffa: un bacio per fugare ogni dubbio. La Marcuzzi è tornata alla guida de “Le Iene” e ha spopolato con un vestito corto rosa shocking tutto paillettes che metteva in risalto il fisico perfetto orgogliosamente esibito per tutta l’estate. Se il mercoledì la Marcuzzi sguinzaglia le sue iene, la domenica tocca a Nadia Toffa, tornata al timone del programma di Italia 1 nonostante le terapie a cui è sottoposta per un cancro. Ebbene la Toffa ha postato sul suo profilo Instagram una foto in cui bacia sulla bocca l’amica Marcuzzi: “Ma quanto ci vogliamo bene!? E quanto ci divertiamo?! Ma soprattutto quanto siamo amiche?! Lesbiche?! No! ma anche se fosse?! #leiene @alessiamarcuzzi @redazioneiene Ci vediamo domenica con tutti gli altri conduttori @giuliogolia e @matteo_viviani_iena #buonagiornataatutti voi che sia splendida questa giornata”.

Nessuna rivalità tra le due iene, ma solo stima e affetto. Il calcio ai pregiudizi e la bellezza di una sana amicizia tra donne “iene” non ha messo d’accordo l’incontentabile popolo dei follower. Oltre ai commenti positivi, molti erano quelli di riprovazione: “Non capisco questa mania delle conduttrici Mediaset di baciarsi in bocca”. “Ma quanto siete esibizioniste”. Vi adoro, ma questa voglia di eccedere non vi fa onore e non sa di nulla”. “Non condivido questa messinscena perché di questo si tratta! Potevo capire se lo facevano due vere lesbiche, ma il vostro che segnale sarebbe?”. “Che belle le iene che tentato di fare scalpore sempre e comunque con una scena vista fin dai tempi del bacio Madonna/Spears del 2003”. “Che cosa non si fa per pubblicizzare i programmi”.