Alessandra Amoroso festeggia dieci anni di carriera

Ha una faccia buffa e sorridente Alessandra Amoroso. Il tempo scorre velocemente. Sembra ieri che alzava la coppa nella scuola di Amici di Maria de Filippi come vincitrice nell’edizione del 2009. Oggi festeggia dieci di carriera e si regala un nuovo disco «10», quattordici brani inediti, prodotto da Stefano Settepani, suo compagno. Da «Vivere a Colori» (2016) ad oggi non sono cambiata – spiega. Io sono sempre la stessa, ma sono cresciuta. A livello di testi, di suoni. Devo fare un complimento, indipendentemente dal fatto che sia il mio compagno, al mio produttore: mi ha insegnato a lasciarmi andare e a credere in me stessa. Lavorare insieme? «Quando hai un equilibrio con te stessa e riesci ad averlo ovunque, e a maggior ragione nella coppia, è stimolante. Per me è stato speciale: ho scoperto cose che non conoscevo. Ci siamo conosciuti di più».

Nel disco ci sono anche gli autori Dario Faini, Roberto Casalino, Federica Abbate, Daniele Magro, Cheope, Tony Maiello, Federica Camba e Daniele Coro. «Il progetto grafico della cover di “10“ è stato curato da Sergio Pappalettera che ha scelto di valorizzare graficamente gli oggetti, gli incontri, i simboli che hanno accompagnato la mia vita - racconta. C'è il mio cagnolone, i valori importanti come l'amicizia, l'amore la famiglia. C'è una busta delle lettere per i regalini che abbiamo fatto. C'è il mio fiore preferito, il girasole. Ci sono i miei nonni, anche se sono sfocati: sono nata e cresciuta con loro in montagna, il teschio, che rappresenta un passaggio importante della mia vita quando sono andata in Messico per la prima volta».

Un grande cuore ha l’Amoroso e non è da tutti. «Il cofanetto consegnato ai giornalisti è stato creato per il fan club. Per i fan c'è un biglietto del tour nella loro tappa più vicina, una lettera personalizzata dedicata a ognuno di loro, oltre ovviamente all'album. Sono tremila. Oggi dovrebbero partire le spedizioni, loro non sanno nulla. Ho chiesto – aggiunge la cantante loro di fare un video, perché mi piacerebbe vedere le loro reazioni. Iscriversi a questo fan club significa anche fare beneficenza: è nato per un bambino di nome Francesco, metà degli importi di iscrizione è dedicato a lui. Siamo al suo fianco da anni, e lo seguiamo nelle cure».

«Trova un modo» è il singolo da oggi in tutte le radio. L’estensione vocale dell’Amoroso in questo cd ci fa riassaporare gli esordi quelli anche di un grande legame con le sue radici leccesi e l’artista ci tiene spesso a sottolineare i suoi valori, in primis quello dell'amicizia anche se quando si diventa «famosi» non è facile mantenersi sempre così semplici. «Il segreto è fregarsene – aggiunge - ed essere sempre se stessi. Bisogna guardare le cose normalmente, senza farsi prendere da tutto. Io mi sono semplicemente resa conto che ho avuto una grande fortuna e oggi voglio condividere con la mia gente quello che mi è accaduto nella vita. Montata la testa? Il successo scende e sale, va e torna. Il cuore della gente, invece, non cambia mai. Se ci entri, hai vinto. Io mi sono sempre fatta vedere per come sono. Perché crearsi un personaggio? Perché entrare in competizione? Questo, sì, è un lavoro: ma innanzitutto è la mia passione più grande». «Dalla tua parte», «Declinami l’amore» «La gente non sei tu», La Stessa (a firma di Paolo Antonacci, figlio di Biagio ndr).

«Mi sono fidata di Paolo ed è stato un bel connubio: il mio timbro malinconico in un sound fresco mi è piaciuto». E poi c’è la straordinaria «Forza e Coraggio» un vero e proprio manifesto del disco: «Luca e Sergio sono due nomi inventati. Si parla di migranti e omosessualità. Indipendentemente penso che per vivere la vita di oggi ci voglia forza e coraggio. Non volevo puntualizzare, ma soltanto esaltare la gente a vivere la vita con forza, onestà, che forse manca. Siamo tutti uguali davanti agli occhi di Dio, però in questo momento mi rendo conto che dobbiamo essere forti».