La Marchesa D'Aragona conquista il GfVip

La marchesa Daniela Del Secco D’Aragona è la sorpresa del Grande Fratello Vip. Simpatica e dalla battuta fulminante, è stata l’unica a legare con l’ex velino Elia Fongaro: “Buono, buono, tu hai troppi neuroni”. La marchesa e il cane di peluche Duca George stanno conquistando il pubblico notturno del GfVip, in particolare gli utenti di Twitter. Diverte e trascina con le sue freddure e la sua parlata romanesco snob.

Ieri la nobildonna ha raccontato di essersi sposata tre volte: “Sono prima mamma, poi donna e compagna. La prima volta mi sono separata quando mia figlia aveva 8 anni ed è stato difficile, ma quando l’amore finisce, io chiudo. Perché insistere? Io odio il possesso, sono per la libertà”. Al suo fianco c’era Elia (finora ha raccolto poche simpatie tra i coinquilini e Benedetta Mazza non lo sopporta, nda) che ha sospirato: “Ahhhh…anch’io parlavo di fiducia e poi…”, la D’Aragona gli ha fatto una carezza sul capo e lo ha messo a tacere: “Adorato, spegni i tuoi neuroni. C’è gente con un neurone che cammina, te invece ne hai troppi. Smettila di pensare, stai in pace”.

Durante la notte, l’ex concorrente di Pechino Express ha animato il gruppo proponendo una spaghettata aglio, olio e peperoncino e cantando le rime volgarotte di “osteria numero…”. Imperdibili i siparietti con Giulia Salemi: “Se non parlo non voglio che uno pensi che sono senza contenuti” e la mamma di Duca George con la solita aria serafica: “Eh..ma se parli uno si rende conto che è vero”. Ha vinto tutto.