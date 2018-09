Eva Henger sbugiarda Monte. Ed è zuffa sulla farfallina di Giulia Salemi

Doppio colpo di Barbara d’Urso a “Domenica Live”: Eva Henger rivela che Francesco Monte, concorrente del GFVip 3 ed ex naufrago all’Isola dei Famosi, non l’ha mai querelata, mentre Elena Morali si azzuffa con Fariba Teharani, la mamma di Giulia Salemi.

Barbara d’Urso ed Eva Henger non hanno dimenticato il canna-gate: una lo ricorda con una serie di clip, l’altra confermando che Monte non l’hai mai denunciata: “Spero che Francesco Monte riesca a dimostrare qualcosa di positivo. Se mi ha querelato? No, assolutamente niente. E aggiungo di essere d’accordo con Enrico Silvestrin che ha detto ‘levi la storiella che sta creando e di Monte non rimane niente’ (anche Battista pensa che voglia crearsi una storia per piacere al pubblico, nda). Si è anche comportato male con Giulia Salemi. In un primo momento si è dimostrato molto carino, l’abbracciava, la coccolava, sembrava ci fosse interesse, i ragazzi della Caverna lo hanno istigato a scrivere una lettera ma si è limitato a un bigliettino ‘credi di più in te stessa’ e lei si è risentita. Lui sostiene di essere stato frainteso, sostiene di volere solo amicizia”.

In poche parole, l’ha friendzonata di brutto. Così il dibattito scivola sull’ormai famigerata passerella della Salemi al Festival del cinema di Venezia due anni fa quando mostrò al mondo intero la farfallina. La mamma Fariba Teharani ha cercato di difenderla: “Ha fatto nove anni di gavetta si vede sempre e solo quell’abito. Per l’episodio ha perso due lavori. Non era una sfilata studiata anche se le ha regalato popolarità” e così l’ex isolana Elena Morali: “Mah, io non so cosa lei abbia insegnato a sua figlia, ma mia mamma mi ha insegnato a usare le mutandine”. A questo punto la Teherani ammette: “Sono stata io la prima a rimproverarla con una telefonata dall’estero”.